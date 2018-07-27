В Челябинской Думе избавились от руководителя аппарата, находящегося под следствием

Руководитель аппарата Челябинской городской Думы Юрий Чанов, находящийся под следствием, подал заявление об увольнении.

Как уже сообщал «Новый День», Чанова задержали 15 мая в аэропорту Кольцово. По версии следствия, он получил 300 тысяч рублей от руководства Нового художественного театра за выделение средств из бюджета города на проведение фестиваля.

Чанов признался, что присвоил деньги, полученные от директора НХТ. Сначала суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но потом его отправили под домашний арест.

«С 24 июля руководителем аппарата назначена Виктория Мирошниченко, ранее возглавлявшая референтуру председателя Челябинской городской думы», – сообщили в пресс-службе Гордумы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.07.18

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