В Челябинске не видят смысла в связях с общественностью

Челябинск занял предпоследнее место среди городов России по зарплате пиарщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 июля 2003 года PR вошел в Общероссийский классификатор профессий и с тех пор эта дата известна в стране как день специалиста в сфере связей с общественностью. Эксперты Avito проанализировали динамику заработной платы, предложения вакансий и спроса соискателей.

Выяснилос, что в Челябинске за год снизился как спрос на пиарщиков – на 29%, так и число желающих работать в этой сфере – на 4%.

По всей России предложение вакансий выросло на 7%, а спрос потерял 35%. Интерес к вакансиям в PR за год вырос – причем значительно – только в Нижнем Новгороде (39%) и Волгограде (19%). Сильнее всего он снизился в Тюмени (-73%), Красноярске (-67%), а также Тольятти и Иркутске (-66%).

На фоне нестабильного и преимущественно падающего спроса работодатели старались привлечь соискателей увеличением зарплат. В среднем по стране величина оклада пиарщика выросла на 7% и составила 31 тысячу 239 рублей.

В Челябинске, напротив, показатель сократился на 2%. На сегодняшний день средний размер заработной платы специалиста по связям с общественностью в городе составляет 24 составляет 907 рублей – это на 20% ниже, чем в целом по стране. По данному показателю южноуральская столица занимает 22 место среди 23 крупных городов России. Меньше платят только в Саратове (22 тысячи 830 рублей).

Тройку регионов с самыми привлекательными зарплатами в PR составляют Москва (45 650 рублей), Санкт-Петербург (40 109 рублей) и Красноярск (37 881 рубль).

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Таблицы предоставлены пресс-офисом Avito

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