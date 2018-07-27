Челябинский омбудсмен вступилась за садоводов, вставших на пути газовиков

Уполномоченный по правам человека обратилась в прокуратуру Челябинской области с просьбой приостановить исполнительное производство о сносе строений в саде «Дружба» Сосновского района.

Как уже сообщал «Новый День», ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» предъявило требования о сносе всех строений в радиусе 150 метров от газораспределительной станции (ГРС). Прокурор Сосновского района в интересах неопределенного круга лиц подал в суд исковые заявления о сносе строений. Решением Сосновского районного суда Челябинской области от 06 апреля 2017 года удовлетворены требования прокурора о сносе садового дома, принадлежащего Александру Большакову. Челябинский областной суд 27 июня 2017 года оставил решение суда первой инстанции в силе.

Было установлено, что официально мужчина владеет земельным участком с 1992 года, а право собственности на дом было зарегистрировано лишь в 2007 году. «Доводы ответчика о том, что спорное строение возведено в 1981 году, письменными доказательствами подтверждены не были», – отметили в облсуде.

В свою очередь, газопровод к селу Долгодеревенское был введен в эксплуатацию в 1976 году, а по СНИПам садовые постройки должны быть удалены от сетей не менее, чем на 150 метров. Не согласившись с вынесенным решением, садовод обжаловал постановление суда в вышестоящую инстанцию, однако проиграл дело. В 2017 году в ходе прямой линии с Президентом Российской Федерации к Владимиру Путину обратилась челябинка Светлана Романова, член СНТ «Дружба», по вопросу об угрозе сноса дач из-за их близости к газопроводу. Владимир Путин ответил: «Конечно, надо делать все для обеспечения безопасности людей, но их нужно оставить в покое, можно не разрешать строить новых зданий и сооружений в 150-метровой зоне, но тех, кто построился в 100-метровой зоне, нужно оставить в покое. Я сделаю все для того, чтобы это решение состоялось».

Тем не менее, в настоящее время судебными приставами по требованию Прокурора Сосновского района предъявляются требования о сносе садового дома.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова еще в 2016 году заявляла, что назрела острая необходимость в разработке правительством Российской Федерации новых механизмов и административных процедур, позволяющих иначе регулировать указанные правоотношения, с целью обеспечения безопасности функционирования объектов ПАО «Газпром» не только путем сноса построек, расположенных в зоне минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения, возведенных гражданами с ведома органов власти и местного самоуправления.

Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ, призванный урегулировать вопросы статуса минимальных расстояний до объектов трубопроводного транспорта, а также возмещения правообладателям объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками, созданных в границах зон с особыми условиями использования территории, установленными после 01 марта 2018 года. «Данная проблема актуальна не только для нашего региона. Возведение гражданами строений в зоне минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения осуществлялось из-за отсутствия доступа граждан к сведениям об ограничениях в использовании земельных участков, – заявила Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. – После сказанного президентом РФ и проводимой законотворческой деятельности у людей появилась надежда, но, к сожалению, по факту, несмотря на озвученные намерения, позиция ПАО «Газпром» и его структурных подразделений, а также органов прокуратуры не изменилась. Люди продолжают жить под угрозой сноса их имущества, состоялись решения суда. Более того, по требованию прокуратуры в настоящее время заявителю предъявляется требование о сносе дома.

Прошу прокуратуру области принять меры для приостановления исполнительного производства до принятия изменений в законодательство и рассмотреть возможность отказа органов прокуратуры от исполнения решений суда о сносе строений в зоне минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения, в том числе в отношении заявителя Александра Большакова».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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