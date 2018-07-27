В Миассе завершено следствие по делу о похищении подростков

В Миассе завершено расследование в отношении банды, похитившей подростков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году члены ОПГ похитили сына одного из миасских предпринимателей и его приятеля, вывезли его за город, избили и потребовали 200 тысяч рублей.

Преступников задержали. Вчера дело передали в суд.

На скамье подсудимых вскоре окажутся семь человек, среди которых младший брат одного из ближайших друзей экс-мэра Миасса Геннадия Васькова, находящегося под следствием, а также бывший «смотрящий» за Миассом, сообщает Newsmiass.

Всем семерым вменяют разбой и вымогательство, совершённые организованной группой.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 27.07.18

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