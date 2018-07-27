В Миассе завершено следствие по делу о похищении подростков

В Миассе завершено расследование в отношении банды, похитившей подростков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году члены ОПГ похитили сына одного из миасских предпринимателей и его приятеля, вывезли его за город, избили и потребовали 200 тысяч рублей.
Преступников задержали. Вчера дело передали в суд.
На скамье подсудимых вскоре окажутся семь человек, среди которых младший брат одного из ближайших друзей экс-мэра Миасса Геннадия Васькова, находящегося под следствием, а также бывший «смотрящий» за Миассом, сообщает Newsmiass.
Всем семерым вменяют разбой и вымогательство, совершённые организованной группой.
Миасс, Павел Зварзин
Миасс. Другие новости 27.07.18
Челябинский омбудсмен вступилась за садоводов, вставших на пути газовиков. / В Челябинске не видят смысла в связях с общественностью. / В Челябинской Думе избавились от руководителя аппарата, находящегося под следствием. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»