Яви себя во всей красе. Гороскоп РИА «Новый День» на август 2018

В августе Солнце до 23 числа будет находиться в знаке Льва, а затем перейдёт к Деве. Меркурий в течение всего месяца останется у Льва, но 19 августа вернётся к прямому движению из ретроградного. Венера до 7 августа будет гостить у Девы, а затем уйдёт к Весам. Марс с начала месяца продолжит пребывать у Водолея, 13 августа, двигаясь в обратном направлении, отправится к Козерогу, а 27 числа развернётся, и начнёт путь опять к Водолею.

Солнце в знаке Льва усиливает в людях честолюбие и стремление доказать свою ценность на деле. Они утверждают свою значимость посредством поступков, демонстрируя свои способности и возможности, проявляя инициативу, личностные качества. Перейдя к Деве, Солнце начнёт поддерживать прагматичный подход к действительности, настраивая людей на оценку практической ценности вещей и действий, усиливая в их мотивации прагматичность и расчётливость. В это время люди окажутся более ответственными и более работоспособными.

Меркурий у Льва подталкивает людей к использованию информации как инструмента управления и средства борьбы за повышение своего социального статуса, увеличение своего авторитета и получение за счёт этого различных преимуществ. При движении Меркурия в обратном направлении наступает благоприятное время для повторной проработки предыдущих и уже завершённых (или заброшенных) дел, устранения ошибок и недостатков. Но ретроградный период неблагоприятен для начала новой деятельности, поэтому, задуманное в это время мероприятие лучше перенести на то время, когда Меркурий вернётся к прямому движению.

Венера в знаке Девы проявляет сдержанность, рассудочность, склонность анализировать чужие чувства и поступки, не отвечая или даже не реагируя на них. Венера в этот период склонна оценивать другого человека по его профессиональным качествам, по результатам работы. И если на основе высокой оценки возникнут личные отношения, то партнёру придётся прилагать определённые усилия для того, чтобы поддерживать оценку в актуальном состоянии. При Венере в Весах люди стремятся к гармонии в отношениях, повышается их договороспособность, легче налаживаются контакты, быстрей прекращаются конфликты, находятся компромиссы.

Марс в Водолее способствует организации коллективной деятельности, и поддерживает всё прогрессивное, помогая его осуществить. Однако личный корыстный интерес в какой-то момент может оказаться противоречащими общей цели. Поэтому желательно, чтобы, ещё до начала совместных действий, люди убедились, что их интересы и планы действительно совпадают. Марс в Козероге упорен, последователен, настойчив. Он обязательно достигнет цели, но ему нужно точное представление о ней, и точное представление о своих действиях. Чем ясней представление о планируемых действиях, тем сильней будет положительное воздействие Марса, тем быстрей будет достигнут результат.

Овен

У Овнов-мужчин в гороскопе на август сохраняется негативное влияние напряжённого аспекта Сатурна с Юпитером на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В течение всего месяца астрологическая ситуация будет неблагоприятной для командировок, дальних поездок, расширения сферы деловых интересов. Обстоятельства будут складываться не в пользу Овнов. Для выполнения основных профессиональных обязанностей благоприятна первая половина месяца, до 16 августа. Здесь только промежуток 6 – 7 августа не подходит для делового общения с коллегами и партнёрами и обращения к руководству. С 16 числа на Овнов начнёт влиять напряжённый аспект Меркурия с Марсом, которые ослабит интеллектуальные способности и затруднит совместную деятельность. Поэтому важные вопросы и дела лучше закончить раньше или перенести на следующий месяц. В работе с местными деловыми партнёрами тоже ожидаются трудности. Гороскоп прогнозирует неблагоприятные события в промежутки 6 – 10, 16 – 24, 28 – 29 августа. В эти моменты не следует принимать важные решения, начинать новую деятельность. Прогноз по решению финансовых вопросов в целом благоприятный, но для серьёзных операций не рекомендуется промежуток 7 – 10 августа, а также не следует предпринимать ничего важного 28 – 29 августа. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые в течение всего месяца. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни преимущественно положительный. Материальное положение в основном благополучное, затруднения возможны 6 – 7 и 19 – 20 августа.

У Овнов-женщин в гороскопе на август заметно негативное влияние напряжённых аспектов Сатурна с Юпитером и Плутона с Солнцем. Первый будет действовать в течение почти всего месяца, а второй – с 16 августа. По этой причине гороскоп даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Период не подходит для командировок, дальних поездок, заключения долгосрочных договоров и крупных сделок. Ситуация улучшится только с 28 августа. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный. Не рекомендуется заниматься важными вопросами 6 – 7 августа. Не следует в этот промежуток стремиться достичь цели во что бы то ни стало. Лучше перенести дела на другие дни. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами тоже благоприятный, с постепенным улучшением к концу месяца, и тоже за исключением 6 – 7 августа, когда возможно взаимное непонимание между деловыми партнёрами или получение искажённой информации. До 28 августа гороскоп отрицательно характеризует одиночную, самостоятельную деятельность, до этого дня лучше работать в коллективе. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный на весь месяц. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 6 – 7 августа.

В первой декаде августа у Овнов-мужчин трудности в основной работе ожидаются 6 – 7 августа. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только период 1 – 5 августа. Прогноз по финансам положительный до 5 числа, и отрицательный на остальные дни. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется полностью отрицательно.

У Овнов-женщин, за исключением 6 – 7 августа, положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются негативно.

Во вторую декаду у Овнов-мужчин остаётся отрицательным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для выполнения основной работы и взаимодействия с местными партнёрами подходит промежуток до 16 августа. Прогноз по финансам положительный.

У Овнов-женщин полностью благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе небольшие затруднения возможны 16 – 17 августа. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуются полностью отрицательно.

В третьей декаде у Овнов-мужчин гороскоп отрицательно характеризует основную работу. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходят только 25 – 27 и 30 – 31 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами сохраняется негативный. В сфере финансов проблемы возможны 23 и 28 – 29 августа.

У Овнов-женщин прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами остаётся положительным. В целом благоприятен и прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Финансовая активность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуются до 28 августа.

Телец

В августе в гороскопе у Тельцов-мужчин будут действовать аспекты Урана с Венерой и Плутона с Нептуном, первый из которых предоставит Тельцам возможности для существенных изменений в профессиональной жизни, установления новых контактов, реализации новых перспектив, а второй, наоборот, создаст препятствия для развития, продвижения в работе. Ситуация окажется двойственной. Гороскоп не рекомендует проявлять активность в направлении сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами – возможны препятствия в виде неких объективных обстоятельств. Однако Тельцы могут попробовать воспользоваться помощью Урана, но действовать следует осторожно. Прогноз по основной работе в целом благоприятный, но некоторые затруднения ожидаются 6 – 7 и 24 – 25 и 28 – 29 августа. Во всех случаях на Тельцов будет влиять негативный Меркурий, в связи с чем, у них ухудшатся интеллектуальные и коммуникативные способности. Также в это дни возможно получение искажённой или неприятной информации. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами, по гороскопу, будет успешным, но затруднения возможны 6 – 7, 25 – 26 и 30 – 31 августа. Не следует в эти дни принимать важных решений. Прогноз по финансовой деятельности негативный на первую половину августа, и положительный с 16 числа. При этом на 29 августа ничего серьёзного лучше не планировать. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 25 – 26 августа. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни на весь месяц оцениваются негативно. Материальное положение до 9 августа неудовлетворительное, а дальше до конца месяца благополучное.

У Тельцов-женщин прогноз на август в значительной мере зависит от аспектов Сатурна с Луной и Плутона с Нептуном. Первый из них отразится на отношениях с близкими, а также в некоторой степени повлияет на профессиональные отношения. А второй создаст препятствия в работе с далёкими деловыми партнёрами. Сотрудничество с далёкими партнёрами в течение всего августа будет блокироваться некими неблагоприятными внешними событиями, поэтому все важные дела лучше перенести на более поздний период. Не рекомендуются командировки, дальние поездки: возможны неприятные происшествия в пути. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом благоприятный, но некоторые затруднения ожидаются в промежутки 2 – 3, 6 – 7 и 20 – 21 августа. В эти моменты не рекомендуется принимать важные решения, и желательно сократить число деловых контактов. В сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в августе будет много затруднений. Наиболее благоприятные периоды для работы – вторая декада и промежуток 23 – 26 августа. Прогноз по финансам положительный, за исключением промежутков 2 – 3, 6 – 7 и 20 – 21 августа. Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной деятельности Тельцов, поэтому предпочтительна коллективная работа. Также в этом месяце нежелательно принимать ответственные решения. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно положительный: как неблагоприятные оцениваются промежутки 1 – 3 и 14 – 17 августа. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде августа у Тельцов-мужчин для выполнения основной работы подходит только промежуток 1 – 5 августа, на остальные дни прогноз отрицательный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 6 – 7 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансами негативный.

У Тельцов-женщин в основной работе и при решении финансовых вопросов затруднения возможны 2 – 3 и 6 – 7 августа. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный, а по взаимодействию с далёкими партнёрами – полностью негативный.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин гороскоп положительно характеризует основную профессиональную деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходят 11 и 14 – 15 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами остаётся отрицательным.

У Тельцов-женщин неблагоприятные дни для основной работы, сотрудничества с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов – промежуток 19 – 20 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный на всю декаду.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин в основной работе небольшие трудности ожидаются 25 – 26 и 29 – 30 августа. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно отрицательный. Для решения финансовых вопросов не подходит 29 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами остаётся негативным.

У Тельцов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по основной работе и финансовой деятельности. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 23 – 27 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

Близнецы

В гороскопе на август у Близнецов-мужчин наблюдается значительное влияние напряжённых аспектов Плутона с Венерой и Юпитера с Марсом. Первый из них будет действовать в первой декаде, до 11 августа, а второй до 18 августа. Кроме того, в третьей декаде на Близнецов будут отрицательно влиять Венера и Меркурий, ухудшая их интеллектуальные и коммуникативные способности. Таким образом, месяц окажется не очень благоприятным для продвижения в работе, начала новых долгосрочных проектов, осуществления сложных, амбициозных планов. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом положительный на первые две декады: здесь только 6 – 7 августа не рекомендуется спешить с реализацией идей, планов, желательно не заниматься ничем важным. В третьей декаде ожидаются различные затруднения, для работы подходит только промежуток 24 – 25 августа. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности преимущественно негативный. Успехов в работе Близнецы могут достичь в промежуток 18 – 25 августа, в остальные дни деловую активность лучше сократить до минимума. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами в первую декаду будет неудачным, но затем ситуация исправится. Но в третьей декаде не следует рисковать в промежуток 27 – 29 августа. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые: в первой и третьей декаде – напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, за исключением третьей декады. Материальное положение в первой декаде и в промежуток 27 – 29 августа неудовлетворительное, а в остальное время благополучное.

У Близнецов-женщин прогноз на август преимущественно благоприятный, но в третьей декаде в гороскопе наблюдается скопление напряжённых аспектов, из-за чего в это время Близнецы будут сталкиваться с трудностями в работе. Кроме того, в прогнозе по основной профессиональной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отмечается как неудачный промежуток 5 – 7 августа. Здесь на Близнецов негативно повлияют Венера и Меркурий, из-за чего возникнут трудности в общении с партнёрами. Также возможно получение искажённой или неприятной информации. Наилучший период для действий – вторая декада. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами в целом оценивается положительно, но значительного продвижения в делах не ожидается. Кроме того, для работы не подходит промежуток 2 – 4 августа, нежелательно отправляться в командировку. И ещё в конце месяца, с 28 числа, из-за влияния Юпитера с Марсом, возникнут неблагоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, заключения новых договоров, установления новых контактов. Для решения финансовых вопросов не подходят промежутки 16 – 17, 22 – 23 и 27 – 31 августа. И в целом месяц неблагоприятен для серьёзных финансовых операций, но подходит для текущей работы. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, за исключением конца месяца, промежутка 27 – 31 августа. Материальное положение благополучное, но 6 – 7 августа рекомендуется проявить осторожность.

В первой декаде августа у Близнецов-мужчин затруднения в основной работе ожидаются 6 – 7 августа. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также решению финансовых вопросов негативный.

У Близнецов-женщин в основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами трудности возникнут 5 – 7 августа. В работе с далёкими деловыми партнёрами ситуация будет неустойчивой. Прогноз по финансам положительный.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность до 18 августа оцениваются отрицательно, а затем как успешное.

У Близнецов-женщин основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно. Для решения финансовых вопросов не вполне подходит промежуток 16 – 17 августа, а при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами некоторые трудности ожидаются 13 – 14 августа.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам преимущественно неблагоприятный. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами сложности ожидаются 27 – 29 августа.

У Близнецов-женщин тоже прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам отрицательный. Для работы с далёкими партнёрами подходит период до 28 августа.

Рак

В августе гороскоп у Раков-мужчин в профессиональном плане благоприятный. Существенное влияние на Раков в этом месяце будут оказывать гармоничные аспекты Нептуна, пробуждающие их творческие способности, усиливающие воображение и интуицию. В связи с этим гороскоп указывает на повышенную значимость собственной инициативы, давая положительную оценку одиночной, самостоятельной работе. Наиболее продуктивным будет период с 11 по 28 августа, когда Нептун будет действовать в паре с Юпитером. В это время у Раков появятся хорошие возможности для расширения сферы делового сотрудничества и воплощения своих идей. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный. Здесь только 6 – 7 августа не рекомендуется принимать важных решений, лучше перенести их на последующие дни. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное, но скорей всего только в рамках текущей деятельности: для существенного продвижения в делах месяц не подходит. Кроме того, как неблагоприятный для работы отмечен промежуток 6 – 8 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности одинаково положительный, при этом вторая и третья декады выглядят более успешными, чем первая. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Раков-женщин в профессиональной деятельности трудности ожидаются в третьей декаде, с 25 августа, из-за негативного влияния Меркурия и Венеры с Солнцем. Этот прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Вероятно, успехи предшествующих периодов, – по которым прогноз положительный, – вызовут у Раков желание расслабиться, и они станут вести себя несколько легкомысленно, поверхностно относясь к работе, из-за чего эффективность их деятельности снизится. Возможно, пренебрежение своими обязанностями или неисполнение обещаний приведут к конфликту с партнёрами. Поскольку неблагоприятный прогноз распространяется на период до конца месяца, рекомендуется всю важную работу закончить до его начала. Также с 25 августа Ракам не следует проявлять инициативу и действовать самостоятельно, в одиночку. Вообще деловая активность в конце августа нежелательна. Но это не относится к финансовой сфере: гороскоп указывает, что промежуток 28 – 31 августа будет лучшим в месяце. А наихудшие дни для работы с финансами – промежуток 6 – 11 августа: в это время негативный Плутон будет создавать и субъективные, и объективные помехи в работе. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 6 – 11 августа.

В первой декаде августа у Раков-мужчин в основной работе ожидаются затруднения 6 – 7 числа. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности положительный, а по взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно отрицательный.

У Раков-женщин полностью благоприятен прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 1 – 4 августа.

Во второй декаде у Раков-мужчин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам неблагоприятный.

У Раков-женщин сохраняется положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность тоже оценивается как успешная.

В третьей декаде у Раков-мужчин прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами остаётся благоприятным. Финансовая деятельность до 30 августа характеризуется как неудачная, а в последние два дня месяца – как успешная.

У Раков-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами преимущественно отрицательный: только промежуток 23 – 24 августа оценивается как благоприятный. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток 28 – 31 августа, в остальные дни возможны незначительные затруднения.

Лев

У Львов-мужчин гороскоп на август в профессиональном плане преимущественно благоприятный. В астрологическом фоне главную роль играют гармоничные аспекты Урана с Юпитером и Нептуном, Меркурия с Марсом, а также Плутон. Гороскоп указывает на наличие возможностей для Львов проявить свои деловые и лидерские качества, успешно действовать как в одиночку, так и в коллективе. В основной работе дела будут идти с плавным улучшением к концу месяца. Только в промежуток 6 – 7 августа не следует принимать важных решений, а также рекомендуется избегать конфликтных ситуаций. Точно такой же прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. В обоих случаях (кроме 6 – 7 августа) гармоничный аспект Урана с Юпитером создаст благоприятные условия для расширения сферы делового сотрудничества и успешного продвижения в делах. Положительно оцениваются перспективы командировок, дальних поездок. Для работы с финансами не подходит тот же промежуток 6 – 7 августа, а также конец месяца, 30 – 31 августа. Наиболее благоприятный период – вторая декада. В целом положительно характеризуются перспективы карьерного роста. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные, но в промежутки 6 – 7, 10 – 12 и 23 – 27 августа ожидается напряжённость. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение благополучное, за исключением 6 – 7 и 30 – 31 августа.

У Львов-женщин в астрологическом фоне присутствуют напряжённые аспекты Нептуна с Венерой и Марсом, а также Юпитера с Сатурном. По гороскопу, они негативно отразятся на финансовых операциях этого месяца и финансовом положении Львов. Под влиянием Нептуна Львы будут нереалистично оценивать ситуацию и могут принимать непрактичные решения. Поскольку прогноз по финансовой сфере на весь месяц отрицательный, рекомендуется важные вопросы отложить до более подходящего времени. Параллельно этому в течение месяца на Львов будут воздействовать гармоничные аспекты Юпитера с Венерой, Плутоном, Ураном и Нептуном. Они создадут благоприятные условия для успешной профессиональной деятельности в широком диапазоне. Подходящее время для начала новых проектов, воплощения идей, расширения круга деловых партнёров. Возможны неожиданные позитивные события. Гороскоп даёт положительную оценку перспективам командировки, дальней поездки. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью благоприятный на весь месяц, как и прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности. В коллективной работе трудности могут возникнуть 6 – 7, 11 – 13 и 24 – 26 августа. Во всех трёх случаях помехи будет создавать Сатурн. Не рекомендуется в эти дни обращаться к руководству. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные, но 6 – 7, 11 – 13 и 23 – 26 августа ожидаются конфликты. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде августа у Львов-мужчин для основной работы, сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности прогноз одинаковый: промежуток 6 – 7 августа характеризуется негативно, а остальные дни – положительно.

У Львов-женщин прогноз по финансовой сфере отрицательный, а по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами положительный.

Во второй декаде у Львов-мужчин прогноз по выполнению основной работы, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности полностью благоприятный.

У Львов-женщин всё остаётся по-прежнему. Основная профессиональная деятельность и взаимодействие с местными и далёкими деловыми партнёрами оцениваются положительно, а прогноз по финансам отрицательный.

В третьей декаде у Львов-мужчин основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами опять характеризуются как успешные, а в финансовой сфере небольшие трудности возникнут в промежуток 30 – 31 августа.

У Львов-женщин без изменений: прогноз по финансам отрицательный, а по всем остальным направлениям деятельности – положительный.

Дева

У Дев-мужчин гороскоп на август в профессиональном плане положительный для первой половины месяца, и преимущественно отрицательный для второй. В целом месяц больше подходит для выполнения текущей работы, а не для начала новой деятельности, крупного проекта. В первой половине августа на Дев будет воздействовать гармоничный аспект Юпитера с Нептуном, и, кроме того, положительно повлияет Марс, поэтому это подходящее время для деловой активности и существенного продвижения в делах. В основной профессиональной деятельности благоприятный период продлится до 21 числа. И ещё 30 – 31 августа, судя по гороскопу, Девы достигнут какого-то значительного успеха, возможно, это означает появление нового делового партнёра или заключение выгодного соглашения, договора. Неблагоприятными для работы окажутся 6 – 7 и 10 – 11 августа. Не рекомендуется в эти дни делать что-либо важное. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, хотя в промежутки 6 – 7, 13 – 14 и 22 – 23 августа лучше воздержаться от риска и избегать конфликтов. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет успешным до 15 августа, а дальше до конца месяца прогноз отрицательный. Все финансовые вопросы и дела следует закончить тоже до 15 августа, поскольку на остальное время гороскоп тоже даёт негативный прогноз, хотя в последние два дня, 30 – 31 августа положение исправится. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 12 – 14 августа. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном благоприятный: трудности ожидаются 6 – 7 августа. Материальное положение тоже преимущественно благополучное, некоторые трудности могут возникнуть 6 – 7 и 22 – 23 августа.

У Дев-женщин прогноз преимущественно позитивный. В астрологическом фоне преобладают гармоничные аспекты Плутона с Солнцем, Меркурия с Ураном и Сатурном, Юпитера с Нептуном. Они создадут возможности для применения Девами своего творческого и делового потенциала в широком диапазоне деятельности. Это хороший период для начала новых проектов, открытия нового предприятия или перехода на другую работу. Однако благоприятные моменты возникнут в разные промежутки месяца. В основной работе, судя по гороскопу, Девы могут достичь значительных успехов во второй половине августа, с 17 числа. Тогда же, кстати, особенно благоприятными станут условия для карьерного роста. А негативно оценивается промежуток 6 – 7 августа. В эти дни не следует заниматься сложной интеллектуальной работой, а также желательно отложить анализ поступающей информации, особенно, негативной (она может оказаться ложной). Почти такой же прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными деловыми партнёрами: 6 – 7 августа – неблагоприятные дни, а дальше дела будут идти все лучше, и с 17 числа особенно хорошо. Для работы с далёкими деловыми партнёрами, наоборот, больше подходит первая декада. Дальше, с 14 числа успехи окажутся скромней, и Девы будут сталкиваться с затруднениями. Для решения финансовых вопросов первая декада в основном неблагоприятна, а на остальные дни прогноз положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими в целом благополучные, но в промежуток 14 – 22 августа ожидаются небольшие сложности. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни тоже в целом положительный, а исключением является промежуток 9 – 14 августа. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 6 – 7 августа.

В первой декаде августа у Дев-мужчин затруднения в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами ожидаются 6 – 7 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности благоприятный.

У Дев-женщин тоже негативно характеризуется промежуток 6 – 7 августа для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью положительный, а по финансовой сфере – полностью отрицательный.

Во второй декаде у Дев-мужчин гороскоп даёт благоприятный прогноз по основной работе. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие трудности возможны 13 числа. Для работы с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности подходит только промежуток 11 – 14 августа.

У Дев-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В финансовой сфере трудности могут возникнуть 11 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами в основном положительный: некоторые затруднения возможны 20 августа.

В третьей декаде у Дев-мужчин прогноз по всем направлениям деятельности преимущественно отрицательный, но для основной работы и финансов гороскоп положительно характеризует 30 – 31 августа, а для сотрудничества с местными деловыми партнёрами – промежуток 27 – 31 августа. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется как неудачное.

У Дев-женщин, по гороскопу, полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В финансовой сфере трудности возможны 29 августа. Работа с далёкими деловыми партнёрами будет успешной только с 27 числа.

Весы

У Весов-мужчин гороскоп на август преимущественно благоприятный, но во второй половине месяца на Весы будет воздействовать негативный Меркурий в напряжённых аспектах к Венере, Луне, Марсу и Сатурну. У Весов в этот период возникнут сложности в общении с коллегами и партнёрами, возможны конфликты по пустякам, могут происходить срывы встреч, коллективных мероприятий, появляться различные препятствия в коллективной работе, а также Весы могут получить неприятную или ложную информацию. Период не подходит для сложной совместной деятельности, работы с важными документами, изучения сложной документации, заключения крупных контрактов. В основной работе этот период начнётся с 18 августа. Не рекомендуется в это время обращаться к руководству и в вышестоящие инстанции по деловым вопросам. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит период с 15 августа. Это неблагоприятное время для обсуждения совместных планов, а также для обращения в официальные органы и юридические организации. В то же время гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, причём вторая половина месяца выглядит даже лучше, чем первая. Здесь на Весы положительно повлияют гармоничные аспекты Юпитера с Марсом и Нептуном. Это благоприятное время для расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, начала новых проектов. Прогноз по финансовой деятельности благоприятен только на промежуток 9 – 17 августа. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное.

У Весов-женщин астрологический фон в августе сформируется преимущественно гармоничными аспектами Юпитера с Марсом, Ураном, Нептуном, а также Нептуна с Меркурием. Однако в промежуток 17 – 26 августа заметное влияние будут оказывать напряжённые аспекты Венеры с Солнцем, Марсом, Ураном и Нептуном, которое отразится на финансовой деятельности Весов. Это неблагоприятный период для проведения серьёзных операций, обсуждения финансовых вопросов, поиска поддержки, инвестиций. Следует проявлять сдержанность, избегать риска, особенно тщательно контролировать расходы. На периоды до и после указанного промежутка прогноз положительный. Основная профессиональная деятельность в августе оценивается как полностью успешная. Наибольших результатов, по гороскопу, Весы достигнут в первые две декады. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же: в течение всего месяца дела будут идти хорошо, но особенно – в первую и вторую декады. При этом Весам рекомендуется коллективная деятельность, а поскольку одиночная, самостоятельная работа тоже характеризуется как успешная, Весы смогут удачно применить свои деловые и лидерские качества. Хороший прогноз по карьерному росту. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже положительный. Здесь ситуация будет лучше всего в третьей декаде, хотя и в начале месяца дела будут идти неплохо. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение преимущественно благополучное: трудности возможны 6 – 7 и 20 – 22 августа.

В первой декаде августа у Весов-мужчин небольшие кратковременные проблемы в основной работе ожидаются 6 – 7 августа. На остальные дни прогноз положительный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается как успешное. При взаимодействии с далёкими партнёрами трудности возникнут 4 августа. Прогноз по финансовой деятельности в основном неблагоприятный.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе тоже очень позитивный. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность тоже оцениваются положительно.

Во второй декаде у Весов-мужчин прогноз по основной профессиональной деятельности и сфере финансов благоприятен только до 18 августа. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит промежуток 11 – 14 августа. Прогноз по работе с далёкими партнёрами полностью положительный.

У Весов-женщин сохраняются благоприятные прогнозы по основной деятельности и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность оценивается как успешная до 17 августа.

В третьей декаде у Весов-мужчин остаётся благоприятным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Выполнение основной работы, взаимодействие с местными деловыми партнёрами, финансовая деятельность оцениваются негативно.

У Весов-женщин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 21 – 26 августа.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин гороскоп на август в профессиональном плане неблагоприятный. Астрологический фон в этом месяце сформируется преимущественно из напряжённых аспектов Меркурия с Солнцем, Луной, Марсом, Солнца с Юпитером, Плутоном, Сатурном, а также аспектов Венеры. В основной работе наиболее трудный период наступит с 10 августа и продлится до 24 числа. Прогноз по коллективной деятельности на этот период отрицательный, а для самостоятельной, одиночной работы подходит промежуток с 18 по 27 августа. Некоторых успехов Скорпионы могут достичь в первой и третьей декаде, при этом рекомендуется ограничиться текущей деятельностью. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже будет неудачным, возможны лишь разовые успехи. Период не подходит для начала новой деятельности, заключения долгосрочных договоров, а также для обращения в вышестоящие инстанции, юридические организации, официальные органы. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит только третья декада, причём ситуация к концу месяца начнёт быстро улучшаться. Возможно открытие нового перспективного направления деятельности. Для работы с финансами прогноз тоже в основном отрицательный. Возможны разовые успешные операции с первой и третьей декадах. Не рекомендуется рисковать. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 6 – 7 августа. Материальное положение благополучное, кроме 6 – 7 и 28 – 31 августа.

У Скорпионов-женщин ситуация в августе будет неустойчивой. Гармоничному аспекту Сатурна с Венерой будет противостоять напряжённый аспект Урана с Венерой. Кроме того, гармоничные аспекты Марса с Луной и Плутоном столкнутся с напряжёнными аспектами Меркурия и Венеры. В основной работе делах будут идти с переменным успехом, Скорпионы регулярно будут сталкиваться с затруднениями. Они ожидают Скорпионов в промежутки 4 – 7, 14 – 24 и 28 – 30 августа. Месяц не подходит для серьёзной работы и начала новых проектов. Рекомендуется сосредоточиться на текущей деятельности. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами начнёт налаживаться в третьей декаде, а до этого некоторые затруднения, по гороскопу, возникнут в промежутки 4 – 7 и 14 – 23 августа. Эти моменты не подходят для обращения в официальные органы и юридические организации. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается преимущественно негативно, хотя значительных проблем не ожидается. В конце месяца, с 28 августа, трудности возрастут, поэтому не следует в этот момент начинать что-либо новое, подписывать договор, а также отправляться в командировку. Для решения финансовых вопросов месяц относительно благоприятен: мелкие затруднения ожидаются только во второй декаде. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 3 – 5 августа. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 18 – 21августа. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

В первой декаде августа у Скорпионов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности относительно благоприятный до 6 августа и отрицательный на остальные дни. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами негативный.

У Скорпионов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами неблагоприятным будет промежуток 4 – 7 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и финансам преимущественно положительный.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность оцениваются негативно. Работа с далёкими партнёрами начнёт налаживаться с 18 числа.

У Скорпионов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный на период 11 – 13 августа, и отрицательный на остальное время. В финансовой сфере и при взаимодействии с далёкими партнёрами в течение всей декады ожидаются небольшие сложности.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе благоприятным будет только промежуток 25 – 29 августа. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам преимущественно негативный, некоторых успехов Скорпионы могут достичь 25 – 27 августа.

У Скорпионов-женщин прогноз по основной работе отрицательный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 21 – 25 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный до 28 августа, и отрицательный на остальные дни. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 28 – 29 августа.

Стрелец

В августе гороскоп у Стрельцов-мужчин в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Сильную поддержку Стрельцам в их деятельности окажут гармоничные аспекты Луны с Сатурном и Ураном. В середине месяца Стрельцы могут проявить инициативу, достичь значительных результатов в одиночной, самостоятельной работе. Наилучший прогноз в этом месяце относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Здесь только в промежутки 6 – 7 и 26 – 27 августа не следует заниматься ничем интеллектуально сложным, а также рекомендуется избегать конфликтных ситуаций. В остальные дни работа будет идти стабильно и эффективно. В основной работе сложной будет первая декада, до 9 августа. В этот момент на Стрельцов будет воздействовать напряжённый аспект Юпитера, который препятствует расширению сферы деловых интересов, реализации планов и идей. Декада не подходит для обращения к руководству, продвижения в карьере, а также для коллективной деятельности. Всю важную деятельность лучше перенести на последующие периоды месяца, прогноз по которым положительный, хотя в промежуток 23 – 24 августа тоже не рекомендуется обращаться к руководству и устанавливать новые контакты с партнёрами. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности негативный на первую декаду и относительно благоприятный на остальные периоды. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 25 – 27 августа. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений тоже положительный, кроме промежутка 25 – 27 августа. Материальное положение благополучное.

У Стрельцов-женщин гороскоп на август преимущественно благоприятный. Почти полностью положительно оценивается финансовая деятельность этого периода. Только 11 – 12 августа (выходные) окажутся неподходящими для принятия решений. В эти дни не следует ничего менять ни в работе, ни в планах. Также в эти дни могут обнаружиться некие непредвиденные обстоятельства. В любом случае, решения лучше перенести на последующее время. Прогноз по основной профессиональной деятельности в целом положительный, но в промежутки 6 – 7 и 15 – 16 августа не рекомендуется делать что-либо важное. Возможны трудности в общении с коллегами, получение неприятной или ложной информации, внезапные неблагоприятные события. Не следует спешить. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным, но без прорывов, скорей всего. Сложности могут возникнуть 6 – 7, 15 – 16 и 22 – 23 августа. В эти дни следует проявить осторожность, и избегать конфликтов. Лучше в эти дни не заниматься коллективной работой и, по возможности, сократить общение. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами лучше всего подходит первая декада. В остальные дни некоторые трудности возникнут 12 – 14, 21 и 24 – 25 августа. 21 августа не следует браться за осуществление своих идей или идей коллег, партнёров. Лучше обдумать всё ещё раз в другое время. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, скорей, напряженные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение благополучное, но 6 – 7 , 14 – 15 и 22 – 23 августа возможны некоторые проблемы.

В первой декаде августа у Стрельцов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами: за исключением 6 – 7 августа, он полностью положительный. Прогноз по основной работе до 9 августа отрицательный, а на остальные два дня благоприятный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются отрицательно.

У Стрельцов-женщин, наоборот, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются как полностью успешные. В основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами трудности возможны 6 – 7 августа.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин полностью положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При решении финансовых вопросов затруднения могут возникнуть 11 и 14 – 15 августа, а при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами – в промежуток 14 – 15 августа.

У Стрельцов-женщин, кроме 11 – 12 августа, положительно оценивается финансовая деятельность. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит промежуток с 15 августа. В основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 6 – 7 августа.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин при сотрудничестве местными деловыми партнёрами небольшие сложности могут возникнуть 26 – 27 августа. В основной работе затруднения ожидаются 23 – 24 августа. Для решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 29 – 30 августа.

У Стрельцов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по финансам. В основной работе тоже всё будет идти благополучно. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие сложности могут возникнуть 22 – 24 августа, а при работе с далёкими партнёрами – в промежуток 21 – 25 августа.

Козерог

Гороскоп на август у Козерогов-мужчин в профессиональном плане благоприятный. В астрологическом фоне гармоничные аспекты имеют явное преимущество, и это даёт соответствующую картину. Юпитер, Марс и Нептун создадут благоприятные условия для применения своих деловых качеств и творческих способностей, особенно, в первой половине месяца, когда гороскоп даёт положительный прогноз для одиночной, самостоятельной деятельности. На этот период также позитивно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами: в первые две декады оно, как ожидается, будет очень продуктивным, затем, с 20 по 27 августа, по гороскопу, наступит не вполне благоприятный период, когда внешние обстоятельства, под влиянием Солнца, будут мешать работе, но после этого ситуация вновь станет благополучной. В промежуток 20 – 27 августа рекомендуется работать в коллективе, а в остальное время – самостоятельно. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами одинаковый: в промежутки 1 – 3, 6 – 7 и 22 – 23 августа условия для работы будут неблагоприятными, а в остальные дни подходящими. В обоих направлениях деятельности наиболее продуктивным периодом станет вторая декада. Прогноз по финансовой сфере полностью положительный на весь месяц. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений отрицательный на промежутки 7 – 11 и 24 – 26 августа, и положительный на остальное время. Материальное положение в первые две декады, за исключением 1 – 3 и 6 – 7 августа, благополучное, а затем скорей неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин гороскоп в профессиональном плане почти полностью положительный. Здесь тоже скажется влияние гармоничных аспектов Юпитера, Нептуна и Марса, которые обеспечат Козерогов энергией, создадут условия для творческой активности и расширения сферы деловых интересов. Только в промежуток 21 – 24 августа не следует проявлять инициативу и принимать ответственность на себя. Прогноз по основной работе положительный, с постепенным улучшением в течение месяца. Здесь только 7 августа, из-за Венеры с Меркурием, Козерогам следует избегать делового общения по важным вопросам, в том числе не обращаться к руководству, так как возможен конфликт. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие затруднения могут возникнуть 6 – 8 августа. В эти дни деловое общение тоже лучше прекратить. Кроме того, 25 – 26 августа (выходные) не рекомендуется заниматься работой, не следует спешить с завершением дел. В конце месяца, судя по гороскопу, Козероги достигнут заметного положительного результата. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами практически полностью благоприятный. В первые две декады собственная активность и инициатива в этой деятельности будут особенно уместны. Гороскоп даёт положительный прогноз по командировке, дальней поездке. Финансовая деятельность на весь август характеризуется как успешная.

В первой декаде августа у Козерогов-мужчин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и при взаимодействии с местными партнёрами затруднения ожидаются 1 – 3 и 6 – 7 августа.

У Козерогов-женщин тоже полностью благоприятный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе трудности возможны 7 августа, а при взаимодействии с местными партнёрами – в промежуток 6 – 8 августа.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности, а также становится полностью благоприятным прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами.

У Козерогов-женщин прогноз положительный по всей деятельности: по основной работе, сотрудничеству с далёкими и местными деловыми партнёрами и сфере финансов.

В третью декаду у Козерогов-мужчин остаётся благоприятным прогноз по финансам. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие сложности возможны 22 – 24 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный до 28 августа, и положительный на остальные дни.

У Козерогов-женщин положительно оцениваются основная работа, финансовая деятельность и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При работе с местными партнёрами сложности возможны 25 – 26 августа.

Водолей

У Водолеев-мужчин гороскоп даёт преимущественно неблагоприятный профессиональный прогноз на август. В астрологическом фоне особенно сильным окажется влияние напряжённого аспекта Сатурна с Юпитером, который будет действовать с 13 августа и до конца месяца. Но и до этого момента Водолеи будут находиться под воздействием напряжённых аспектов Плутона и Венеры. Таким образом, большую часть времени влияние планет будет негативным. Тем не менее, для основной работы первая декада, до 13 августа, будет благоприятной (кроме 7 августа). В это время Водолеи могут успеть совершить ценную сделку или выполнить какую-то важную работу. Главное при этом не увлечься – закончить нужно до наступления неблагоприятного периода. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет идти в целом успешно. Некоторые сложности возможны 7, 20 – 21 и 23 – 24 августа, но они будут незначительными. А вот прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами на весь месяц полностью негативный. Все дела рекомендуется перенести на более поздний период. Кроме того, с 13 числа не рекомендуется проявлять самостоятельность, инициативу, выходить на первый план в коллективной работе: это может очень негативно повлиять на деловую репутацию и профессиональную карьеру. Все финансовые вопросы желательно перенести на конец месяца, так как прогноз по финансам становится положительным только с 28 августа. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 7 и 20 – 22 августа. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений в первую декаду оцениваются отрицательно, а затем как благоприятные. Материальное положение благополучное, кроме промежутков 6 – 7 и 31 августа.

У Водолеев-женщин прогноз преимущественно отрицательный, но и без значительных провалов. В астрологическом фоне в августе будут преобладать напряжённые аспекты, которые, однако, действуют кратковременно. Поэтому они не смогут оказать сильного негативного воздействия на Водолеев. Тем не менее, Водолеи в течение всего месяца будут сталкиваться с помехами, трудностями и неприятностями. Соответственно, месяц не подходит для начала крупных проектов и перспективной деятельности. В основной работе наибольшие трудности ожидают во второй декаде, точней, в промежуток 7 – 17 августа. В это время на них будет негативно влиять аспект Меркурия с Марсом, ослабляющий умственные способности и повышающий агрессивность. Из-за этого Водолеи рискуют попасть в серию конфликтов, а также будут неспособны к длительной сосредоточенной деятельности. Рекомендуется в этот период снизить деловую активность, не заниматься сложными или спорными вопросами. Такая же ситуация возникнет в отношениях с местными деловыми партнёрами, поэтому всю работу лучше делать до и после указанного периода, когда, по гороскопу, условия будут лучше. Сотрудничество с далёкими партнёрами будет идти переменным успехом, наиболее продуктивной окажется первая декада, и кроме того, в самом конце месяца начнётся улучшение ситуации. Для решения финансовых вопросов непригоден период 8 – 21 августа. Самые важные дела лучше перенести на 29 – 31 августа. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, кроме промежутка 15 – 17 августа. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде августа у Водолеев-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, за исключением 7 августа. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются негативно.

У Водолеев-женщин прогноз по основной работе отрицательный. Для решения финансовых вопросов и сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит промежуток 1 – 7 августа, а для работы с далёкими партнёрами промежуток 1 – 8 августа.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин, кроме 20 августа, положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность и основная работа (кроме 11 – 12 августа) характеризуются негативно.

У Водолеев-женщин до 18 августа отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются негативно.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин для решения финансовых вопросов подходит промежуток 29 – 31 августа. Прогноз по основной работе сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой сфере отрицательный.

У Водолеев-женщин основная профессиональная деятельность характеризуется по-прежнему отрицательно. При решении финансовых вопросов небольшие проблемы могут возникнуть 27 августа. При работе с далёкими деловыми партнёрами трудности возможны 21 и 28 – 29 августа, а при сотрудничестве с местными партнёрами – в промежуток 22 – 24 августа.

Рыбы

В августе гороскоп у Рыб-мужчин преимущественно неблагоприятный. В астрологическом фоне наибольшей силой будут обладать напряжённые аспекты Сатурна с Луной, Венерой и Ураном, поэтому в деятельности Рыб ожидаются многочисленные препятствия, а также неожиданные неприятные события. Ситуация в целом будет развиваться в нежелательную для Рыб сторону, и они не смогут этому помешать. Вследствие влияния этих планет гороскоп даёт полностью негативный прогноз по основной профессиональной деятельности. Не рекомендуется в этом месяце приниматься за какую-либо ответственную работу, проявлять инициативу и лидерские качества. Также желательно избегать работы в коллективе. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный только на период 1 – 5 августа. Далее до конца месяца прогноз полностью отрицательный. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 1 – 7 августа, и ещё, возможно, в выходные 18 – 19 августа будет решён некий важный вопрос или выполнена ответственная работа. Остальные дни гороскоп оценивает негативно. В то же время перспективы сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами характеризуются как благоприятные на весь месяц, кроме 31 августа. Причём ситуация в работе с партнёрами будет постепенно улучшаться. В последний день месяца не следует предпринимать что-либо важное. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений отрицательный. Материальное положение до 7 августа благополучное, а затем неудовлетворительное.

У Рыб-женщин в гороскопе на август главным негативным фактором выступает аспект Марса с Сатурном, который будет действовать в промежуток 1 – 5 августа. Он создаст значительные препятствия в работе – при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов, – которые Рыбы скорей всего обойти не смогут. Однако в этом не будет и необходимости, поскольку после прекращения действия аспекта ситуация нормализуется сама. Начиная с 6 августа, работа с далёкими партнёрами окажется самой продуктивной в этом месяце. Но в финансовой сфере трудности останутся. В середине августа Рыбы будут находиться под негативным влиянием Венеры, которая будет подталкивать их к принятию непродуманных решений. Рекомендуется в этом месяце не заниматься ответственной финансовой работой, поскольку ситуация останется неустойчивой до самого конца августа. В основной работе некоторые трудности возникнут в промежуток 3 – 7 августа, а также 13 – 14 и 31 августа. В первых двух случаях Рыбы могут оказаться в неблагоприятных отношениях с руководством или войти в конфликт с коллегами из-за полномочий. В конце месяца не рекомендуется начинать новое дело, проявлять инициативу или даже просто менять что-либо важное в работе. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в целом положительный, наиболее продуктивным станет промежуток 8 – 18 августа. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, за исключением промежутка 16 – 20 августа. Материальное положение тоже благополучное.

В первой декаде августа у Рыб-мужчин полностью положительный прогноз для сотрудничества далёкими деловыми партнёрами. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами подходит промежуток 1 – 5 августа, а для решения финансовых вопросов – промежуток 1 – 7 августа. Прогноз по основной работе отрицательный.

У Рыб-женщин до 6 августа негативный прогноз по финансам и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами характеризуется положительно. Для выполнения основной работы подходит только промежуток 8 – 10 августа.

Во второй декаде у Рыб-мужчин гороскоп даёт полностью негативный прогноз по основной работе, сотрудничества местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается положительно.

У Рыб-женщин тоже благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Работа с местными партнёрами также характеризуется как успешная, но 19 – 20 августа возможны небольшие трудности. Прогноз по основной работе неустойчивый, скорей отрицательный. Прогноз по финансам негативный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин, за исключением 31 августа, остаётся положительным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа, взаимодействие с местными партнёрами и финансовая сфера характеризуются негативно.

У Рыб-женщин основная работа, за исключением 31 августа, характеризуется как успешная. Финансовая деятельность будет неустойчивой, прогноз ближе к отрицательному. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается как успешное.

Москва, Денис Вербицкий

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