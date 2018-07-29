На Урале объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, сегодня днем в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, при грозах возможно шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.

При этом в юго-западных районах и в восточной половине области сохраняется высокая пожарная опасность.

30 июля на Южном Урале ожидается небольшое понижение температуры. В отдельных районах сохранится вероятность дождей и гроз.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.07.18

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