В Челябинске представили нового главного по транспорту

В Челябинске представлен новый начальник городского управления транспорта.

Как уже сообщал «Новый День», прежний руководитель ведомства Роман Болотов уволился по собственному желанию в середине июня. Исполнять обязанности начальника управления транспорта до нового назначения поручили Максиму Кичееву, работавшему до этого в статусе главного специалиста. Сегодн мэр Челябинска Евгений Тефтелев представил Качеев в качестве начальника управления.

«Место там бойкое. Думаю, у него все получится», – прокомментировал назначение Тефтелев.

Напомним, до прихода в управление транспорта Кичеев долгое время работал в УВД на разных должностях, в том числе руководящих.

Челябинск, Светлана Намская

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