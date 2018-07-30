Пляж, появившийся в Челябинске благодаря Путину, опасен для жизни (ВИДЕО)

Путинский пляж в Челябинске опасен. Об этом заявили глава города Евгений Тефтелев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу на пляже ДК ЧТПЗ утонул 7-летний ребенок. Мальчика вытащили из воды отдыхающие, спасти его не удалось. Аналогичная трагедия произошла на пляже и прошлым летом. Горожане возмущаются, что на пляже нет спасателей. Однако пляж работает незаконно, поэтому спасательных постов там не может быть по определению, отмечают в мэрии.

Напомним, в июле 2010 года после визита в Челябинск премьер-министра Владимира Путина в Ленинском районе за ночь создали новый пляж. Причиной такой поспешности стала критика премьера в отношении городских властей и его анекдот про мальчика Гришу: плавать он не умеет, а в туалет ему пока не хочется. На следующий день после того, как премьер рассказал анекдот, на дикий пляж, расположенный рядом с больницей ЧТПЗ, завезли песок, установили там шезлонги, туалеты, душевые кабинки и даже организовали летнее кафе.

В 2011 году пляж был передан арендатору. Новый собственник обнес благоустроенную территорию забором и установил плату за вход, а также за посещение туалета. Местных жителей это страшно возмутило, они даже провели серию пикетов.

Однако потом выяснилось, что купаться на пляже, который в народе окрестили «путинским», нельзя по определению – рядом расположен канализационный слив – заходить в такую воду просто опасно. Поэтому пляж исключили из списка официальных со всеми вытекающими последствиями. Однако местные жители все равно продолжают там купаться.

В конце концов, городские власти установили плакат «Купание запрещено», но это никого не останавливает.

Сегодня председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров еще раз подчеркнул: купаться на пляже нельзя не по прихоти чиновников, а потому что вода не соответствует нормам

Евгений Тефтелев добавил: «Мы провели несколько исследований, и все специалисты сказали, что делать там пляж нельзя!»

Челябинск, Светлана Намская, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 30.07.18

В Челябинске представили нового главного по транспорту. / И один в поле Воин… Вспоминая Владимира Войновича. / Яви себя во всей красе. Гороскоп РИА «Новый День» на август 2018. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»