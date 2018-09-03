Число происшествий возросло: в Челябинске закрыт купальный сезон

В Челябинске закрыт купальный сезон
Как передает корреспондент РИА «Новый День», За три летних месяца в городских водоемах утонули 3 человека, в том числе и дети.
В администрации Челябинска отмечают, что по сравнению с прошлым годом число происшествий на воде возросло. Всего за сезон было спасено более 40 тонущих, в том числе 22 ребенка, кроме того помощь потребовалась 199 человека, включая 35 детей.
Напомним, один из погибших детей утонул на пляже, появившемся в Челябинске благодаря Владимиру Путину. В этом году пляж работал незаконно – его сочли опасным для жизни. Однако челябинцы все равно там купаются, а за детьми не наблюдают даже родители. Например, погибший 7-летний мальчик почему-то оказался в воде один.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 03.09.18
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