Челябинск едва не захлебнулся из-за банального мусора (ВИДЕО)

Ливень, прошедший в Челябинске 29 июля, в очередной раз вскрыл проблемы ливневой канализации: дождь был хотя и сильным, но не выдающимся, однако весь город плыл и местами даже тонул.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во второй половине воскресенья в Челябинске выпала недельная норма осадков. «Для июля месячная норма составляет 82 мм, – сообщил мэр Евгений Тефтелев, – а вчера выпало 22 мм. Затопило не только северо-запад, но и улицу Труда, ряд посёлков».

Причиной потопа оказался банальный мусор

Будут ли наказаны коммунальные службы, ответственные за уборку мусора, в мэрии не уточнили.

Отметим, штормовое предупреждение продлено и на 30 июля: по данным МЧС сегодня в области, в том числе и в Челябинске, возможны грозы, град и сильные ливни.

Челябинск, Светлана Намская, Николай Бутов

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