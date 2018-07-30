ЮНЕСКО взяла под охрану Уральские горы

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила Уральские горы в всемирную сеть биосферных заповедников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение принято на заседании Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», прошедшем в Палембанге (Индонезия). Помимо Уральского хребта, в список включили еще несколько заповедников Молдавии, Мозамбика и Казахстана – всего 24 объекта.

«Сохранение биоразнообразия и рациональное использование природных ресурсов в этих экосистемах являются предпосылкой для устойчивого развития, – отмечает генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай. – Эти природные объекты – своего рода лаборатории гармоничного взаимодействия между людьми и природой. Они способствуют обмену знаниями и способствуют улучшению жизни местного населения».

В границы нового биосферного резрвата, которые охватят территорию Златоуста, Карабаша, Кусы и Миасса, войдут национальный парк «Таганай», Аршинский заказник, озера Тургояк, Серебры и Уфимское, реки Киалим и Куштумга, а также ботанический памятник природы «Луковая поляна».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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