Входит в привычку: режим НМУ снова продлен

Ливни, грозы и ветра и не облегчают жизнь челябинцев, задыхающихся от промышленных выбросов: режим «черного неба» снова продлен.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30-31 июля 2018г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Режим НМУ сохранится минимум до 19 часов вторника.

Отметим, в ближайшие 3 дня в городе ожидают ветра северного и северо-восточного направления, из чего следует, что горожанам нужно готовится к резкому химическому запаху. Кстати, вчера этот запах появился во время ливня.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.07.18

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