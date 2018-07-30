В Челябинске завершено расследование уголовных дел в отношении бизнесменов, прикарманивших 77 млн рублей

В Челябинске завершено расследование уголовных дел в отношении бизнесменов, прикарманивших 77 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Челябинской области утвердила обвинительные заключения в отношении четырех руководителей ОАО «НЕКК».

По версии следствия, руководители компании, занимавшейся производством медного купороса, предоставили в налоговый орган ложные сведения для возмещение налога на добавленную стоимость за период 2012-2016 годов и таким образом похитили из федерального бюджета более 77 млн рублей.

Для оформления документов купли-продажи медьсодержащей продукции использовались фирмы-однодневки, при этом фактически на предприятии использовался лом меди, закупленный без оплаты НДС в пунктах приема цветных металлов.

Руководители компании обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовные дела направлены в Центральный районный суд Челябинска.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.07.18

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