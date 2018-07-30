Мэрия: Привести Челябинск в порядок мешает областное законодательство (ВИДЕО)

В ближайшие 2 года в Челябинске демонтируют 338 киосков и павильонов, работающих незаконно. В первую очередь сносить будут те, что расположены на гостевых маршрутах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», настационарные торговые объекты должны быть приведены к единому стандарту к саммитам ШОС и БРИКС. Все, работающие без разрешительных документов будут снесены. Задача эта непростая: на месте демонтированного киоска тут же появляется новый – такой же незаконный.

По словам начальника городского управления торговли Сергея Березуева, причина кроется в «слишком либеральной» нормативно-правовой базе, разработанной областными властями (любопытно, что в записи трансляции сегодняшнего аппаратного совещания в мэрии, опубликованной на сайте Первого областного канала, именно на этой части выступления Березуева происходит технический сбой, но у редакции «Нового Дня» есть диктофонная запись)

Еще один любопытный факт: сегодня в городе используется сразу два типовых проекта, которым должны соответствовать нестационарные торговые объекты: новый и старый. И пока предприниматели могут выбрать, какой им воплощать в жизнь. Поскольку новый проект обходится примерно в 1 млн рублей, а старый дешевле, большинство выбирают экономный вариант. И так как договоры заключаются на 5 -7 лет, заставить «апгрейдить» эти киоски до истечения срока договора будет нельзя. То есть желаемого визуального однообразия к саммитам ШОС и БРИКС достичь все равно не удастся.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 30.07.18

В Челябинске завершено расследование уголовных дел в отношении бизнесменов, прикарманивших 77 млн рублей. / Ими гордится страна: стать почетным гражданином Челябинска сможет даже осужденный за убийство. / В Челябинске возобновили практику укладки асфальта в дождь (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»