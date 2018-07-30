Уральские подростки отправились в плавание на дизайнерской яхте Gucci, но все планы порушила полиция

Три школьника из Озерска решили отправиться в плавание на яхте. Планам помешала полиция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мальчики 8, 13 и 15 лет увлеклись судостроением. В прошлом году они соорудили плот из 35 пластиковых 5-литровых бутылок. Испытания прошли успешно. Поэтому был начат более масштабный проект: за год мальчишки накопили 10 тысяч рублей, на которые купили 300 бутылок, полиэтиленовую пленку и монтажную пену, с помощью которых, а также досок соорудили уже практически яхту – плот с каютой, выкрасили свой корабль в розовый цвет, украсили логотипом Gucci и отправились в путь по озеру Большая Нанога.

Правда, далеко уплыть не удалось – горожане заметили детей на странном плоту и вызвали полицию. Стражи порядка захватили с собой спасателей, и начинающих мореплавателей эвакуировали на берег.

Как оказалось, родители были не просто в курсе – они помогали строить плот.

С подростками и их родителями провели профилактическую беседу.

Юные озерчане собираются сделать следующий корабль с мотором.

Озерск, Павел Зварзин

Озерск. Другие новости 30.07.18

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