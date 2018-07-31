Высокий риск заражения: обнаружены незаконные сливы нечистот в реку Миасс

Челябинские эксперты Общероссийского народного фронта обнаружили места слива нечистот в реку Миасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с жалобами на зловоние и мор рыбы в обратились жители Полетаево-2. Выехав на место и обследовав прибрежную зону, общественники обнаружили незаконные места сливов сточных вод.

«Канализационные трубы ведут от реки Миасс к строениям 61 и 71 по улице Советской, нумерация ориентировочная, так как на зданиях нет информационных табличек с адресом, номера домов определены нами простым подсчетом. Трубы были скрыты кустами, обнаружить их удалось благодаря спаду воды. Места загрязнения можно определить даже по запаху – в начале деревни есть пляж с достаточно чистой водой и отсутствием посторонних ароматов, в районе этих домов вода меняет прозрачность и появляется характерный запах канализации», – рассказала эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Юлия Кудашова.

Местные жители рассказали, что к данным домам порядка пяти лет не приезжают ассенизаторские машины, а значит, не происходит очистка выгребных ям и неизвестно, есть ли они. На территории одного из участков находится бассейн, очистка которого происходит с использованием септиков и реагентов. Есть вероятность, что слив воды из искусственного водоема также производится в реку Миасс. Помимо загрязнения экосистемы высоки риски заражения людей, возникновения вспышки инфекционных заболеваний: ниже по течению расположен местный пляж, на котором любят отдыхать местные жители.

«Кроме того, в опасной зоне находится питьевой поверхностный водозабор для Полетаево и Бутаков. Река Миасс несет свои воды в основной источник водоснабжения – Шершневское водохранилище, которое питает Челябинск, Копейск, Коркино и Еманжелинск. Попадание заразы в Шершни грозит региону опасной ситуацией. Во время мониторинга ситуации нам поступил ряд сообщений от местных жителей, свидетельствующих, что данная проблема имеет системный характер. Считаем, что контрольно-надзорным органам необходимо провести крупномасштабный рейд по прибрежной полосе всей реки Миасс и Шершневскому водохранилищу на предмет выявления подобных труб, проводящих слив жидких коммунальных отходов в водоемы. Сегодня крайне остро стоит вопрос сохранности питьевого источника. Он должен быть ключевым для контрольных ведомств», – отметила Кудашова.

Фотографии предоставлены исполкомом ОНФ в Челябинской области

Эксперты регионального отделения Народного фронта намерены сообщить о выявленных фактах в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и Челябинскую природоохранную прокуратуру. Также общественники планируют провести совместный рейд с сотрудниками челябинского Рыбнадзора, областных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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