Силовики задержали главу отделения ПФР в Магнитогорске

Силовики задержали главу отделения Пенсионного фонда России в Магнитогорске Любовь Штейн.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе в магнитогорском отделении ПФР начались обыски, было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. . Руководителя подразделения Любовь Штейн уже несколько раз допрашивали в качестве свидетеля. После очередного визита сотрудников ФСБ и следственного комитета ее задержали.

Как выяснилось, по фактам злоупотреблений в межрайонном управлении пенсионного фонда в Магнитогорске возбуждено уже несколько уголовных дел.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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