Ленин может рухнуть: реконструкцию площади Революции остановили на неопределенный срок

Реконструкция памятника Ленину на площади Революции остановлена на неопределенный срок – монумент может просто рухнуть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работы по обновлению архитектурного облика площади Революции ведет пермская компания «Евразия – Сервис»: ей предстоит обновить тримбуна, а также гранитную облицовку постамента , на котором стоит Ильич, и прилегающей площадки. Стоимость работ – почти 15 млн рублей.

Первым делом подрядчик взялся на памятник: мраморные плиты с постамента снимали отбойными молотками, что могло привести к повреждению основания монумента. И теперь есть риск, что Ленин просто рухнет.

«Возникли вопросы в правильности проведения работ, а также вопросы относительно состояния памятника, – цитирует «Первый областной» председателя госкомитета по охранен культурного наследия Александра Баландина. – Будут проведены дополнительные лабораторные исследования, обследование состояния старых плит, которые были сняты, на бумаге будет определен порядок проведения работ, чтобы не нанести ущерб объектам, чтобы все прошло качественно».

Исследования проведут в течение 2 недель, а вот когда планируется возобновить реконструкцию, не говорят ни в мэрии, ни в госкомитете.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.07.18

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