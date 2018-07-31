Удушливый август: в Челябинске продлили НМУ

Август в Челябинске начнется со смога.

Как сообщили РИА «Новый День» в челябинском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземной слое атмосферы, сохранятся минимум до 11 часов 1 августа.

Отметим, что ветер при этом должен сменить направление с северо-восточного на северо-западный, а его скорость днем будет достигать 11 метров в секунду.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.07.18

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