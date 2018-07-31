Дети без взрослых: 12-летняя жительница Урала спасла жизнь 6-летнему ребенку

12-летняя жительница Верхнего Уфалея спасла жизнь 6-летней девочке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на городском пруду. Купаясь, школьница заметила тонущего ребенка, быстро подплыла к нему и сначала вытолкала на мелководье, а потом вытащила на берег. После этого девочка позвала пляжных спасателей. Почему они сами не заметили тонущего ребенка (учитывая, что городской пляж в Уфалее занимает небольшую территорию), а так же почему маленькая девочка оказалась на пляже и в воде без взрослых, пока не известно.

Отметим, что малышка к моменту появления спасателей была без сознания и уже начала синеть. Пока ехала скорая, спасатели откачали из легких ребенка воду. В данный момент здоровью девочки ничего не угрожает.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

Верхний Уфалей. Другие новости 31.07.18

Удушливый август: в Челябинске продлили НМУ. / Ленин против Хилари Клинтон и папы Франциска: о роли чтения в политике. / Из Тавды и Салехарда за пересмотром приговора – в Питер? Как будет работать закон об апелляционных судах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»