На Урале проблему обманутых дольщиков надеются решить привилегиями для застройщиков

В Челябинской области надеются решить проблему обманутых дольщиков привилегиями для застройщиков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве компенсации за возведение либо достройку домов для этой категории южноуральцев строителям обещают выдавать желаемую землю без торгов. Решение о выделении участков будет принимать лично губернатор Борис Дубровский.
Соответствующие изменение в областное законодательство внесли сегодня депутаты регионального парламента.
Предполагается, что это позволит достроить проблемные дома, не вкладывая бюджетные деньги.
Правда, порядок предоставления компенсаций еще не разработан.
Напомним, в Челябинской области вопрос дольщиков стоит очень остро: проблемные стройки есть в самом Челябинске, Копейске, Миассе. Так, в 2015 году разразился скандал с крупнейшей на тот момент строительной компанией – «Гринфлайт». Своих квартир не дождались 4,5 тысячи человек. После длительных консультаций компания сменила руководителя, а сдача проблемных домов растянулась до конца 2018 года.
В 2017 году в аналогичной ситуации оказались дольщики микрорайона «Чурилово Лэйк Сити», возводимого компанией «Речелстрой». Работу чиновников по этой проблеме раскритиковала прокуратура.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 31.07.18
Дети без взрослых: 12-летняя жительница Урала спасла жизнь 6-летнему ребенку. / Удушливый август: в Челябинске продлили НМУ. / Ленин против Хилари Клинтон и папы Франциска: о роли чтения в политике. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»