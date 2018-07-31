На Урале проблему обманутых дольщиков надеются решить привилегиями для застройщиков

В Челябинской области надеются решить проблему обманутых дольщиков привилегиями для застройщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве компенсации за возведение либо достройку домов для этой категории южноуральцев строителям обещают выдавать желаемую землю без торгов. Решение о выделении участков будет принимать лично губернатор Борис Дубровский.

Соответствующие изменение в областное законодательство внесли сегодня депутаты регионального парламента.

Предполагается, что это позволит достроить проблемные дома, не вкладывая бюджетные деньги.

Правда, порядок предоставления компенсаций еще не разработан.

Напомним, в Челябинской области вопрос дольщиков стоит очень остро: проблемные стройки есть в самом Челябинске, Копейске, Миассе. Так, в 2015 году разразился скандал с крупнейшей на тот момент строительной компанией – «Гринфлайт». Своих квартир не дождались 4,5 тысячи человек. После длительных консультаций компания сменила руководителя, а сдача проблемных домов растянулась до конца 2018 года.

В 2017 году в аналогичной ситуации оказались дольщики микрорайона «Чурилово Лэйк Сити», возводимого компанией «Речелстрой». Работу чиновников по этой проблеме раскритиковала прокуратура.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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