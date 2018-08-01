На Южном Урале девочка погибла, катаясь на квадроцикле с незнакомцем

В Чебаркуле 15-летняя девочка утонула, катаясь на гидроцикле с незнакомцем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 31 июля. Вечером школьницы пошли купаться на озеро. В какой-то момент к ним подплыл мужчина и предложил покататься на гидроцикле. Девушки мужчину видели впервые в жизни, но согласились. Первая поездка прошла удачно: сделав круг по озеру незнакомец благополучно доставил школьницу к берегу, а вот во время второй «прогулки» гидроцикл перевернулся.

57-летний мужчина смог выплыть, а девочка сразу пошла ко дну, сообщает «Первый областной». Ее тело пока не нашли: на мете работают сотрудники пожарно-спасательной части Чебаркуля, спасатели из Златоуста и Челябинска, водолазы.

В сводке главного управления МЧС России по Челябинской области происшествие не отражено.

Чебаркуль, Павел Зварзин

Чебаркуль. Другие новости 01.08.18

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