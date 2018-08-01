Солнце как угроза: ученые прогнозируют резкий рост смертности от погодных условий

В XXI веке одной из серьезных угроз для человечества становится солнце: количество жертв аномальной жары существенно увеличится. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLoS Medicine.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа ученых из университета Монаша в Мельбурне построила математическую модель, позволяющую оценить количество смертей от аномальной жары в период с 2031 по 2080 годы при различных сценариях изменения климата, адаптации к нему и колебания численности населения.

Были использованы данные о погоде и смертности из 412 районов в 20 странах, собранные с 1984 по 2015 годы в Северной и Южной Америках, Европе и Азии (России среди этих стран не было). С помощью климатических моделей ученые спрогнозировали среднюю температуру в этих регионах до конца века и экстраполировали данные о смертности в связи с аномальной жарой.

«В будущем волны жары будут более частыми, более интенсивными и будут длиться дольше. Если мы не найдем способ смягчить изменение климата и помочь людям адаптироваться к нему, нас ждет большой рост числа смертей от волн жары, особенно в бедных странах на экваторе», – говорят ученые.

При самом пессимистичном сценарии – когда человек ничего не сделает для борьбы с изменением климата и никак к нему не адаптируется, – смертность от аномальной жары в Бразилии, Колумбии и на Филиппинах вырастет в 8 – 9 раз относительно средних показателей 1971-2020 годов.

В США, где было изучено больше всего районов, прогнозируется рост в 6 раз, в Европе, Китае и Японии – в 4 -5 раз. При этом из-за особенностей моделирования зон аномальной жары авторы, в частности, не учитывали их возрастающую интенсивность (а только продолжительность) – это может означать, что потери от них могут быть недооценены.

О том, что жара опасна для людей неоднократно заявлялось и ранее. Американские ученые показали, что аномально высокие среднемесячные температуры в США и Мексике оказались связаны с небольшим приростом числа суицидов и снижением психологического благополучия.

Главный специалист по влиянию климата на здоровье Борис Ревич из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН пишет, что в Москве в 2010 году жара и загрязнение воздуха от природных пожаров вызвали не менее 11 тысяч преждевременных смертей, в основном, среди пожилых людей.

В текущем году аномальная жара зафиксирована на севере Европы, в Греции и Японии.

Авторы исследования подчеркивают: меры по адаптации к изменению климата могут существенно сократить смертность, однако «нет убедительных оснований полагать, что такая адаптация произойдет эффективно и вовремя». В первую очередь, предлагается активнее распространять информацию о проблеме, развивать системы раннего предупреждения об экстремальной погоде и учитывать подобные риски в городском планировании.

В частности, давно доказано, что там, где много зелени, температура воздуха в приземных слоях существенно ниже, чем в кварталах, «закатных» в бетон и асфальт.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.08.18

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