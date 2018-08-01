Позаботилась о внуке: куда тратились деньги Пенсионного фонда в Магнитогорске

Главу отделения Пенсионного фонда России в Магнитогорске Любовь Штейн отправили под домашний арест.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе в магнитогорском отделении ПФР начались обыски, было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Руководителя подразделения Любовь Штейн уже несколько раз допрашивали в качестве свидетеля. После очередного визита сотрудников ФСБ и следственного комитета ее задержали. Возбуждено два уголовных дела: Штейн обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и в получение взятки за незаконные действия.

По версии следствия, руководитель межрайонного управления ПФР в Магнитогорске наняла свою подчиненную в качестве няни для внука и оплачивала ей эту работу из средств фонда. Кроме того, она передала в банк персональные данные магнитогорских пенсионеров, за что получила от финансово-кредитной организации 60 тысяч рублей.

Сегодня Ленинский районный суд Магнитогорска, основываясь на ходатайстве следователя, избрал Штейн меру пресечения в виде домашнего ареста.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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