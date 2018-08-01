Прокуратура озвучила наказание для зачинщика массового избиения зрителей на фестивале «Торнадо»

8 лет в колонии и 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда – сторона обвинения озвучила возможное наказание для Александра Гиря – последнего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках на рок-фестивале «Торнадо» в 2010 году.

Как уже сообщал «Новый День», в конце августа 2010 года на территории детского лагеря в Миассе проходил рок-фестиваль «Торнадо-2010». Согласно материалам дела, в первый день мероприятия у хозяина местной шашлычной Роберта Назаряна и его знакомого из Челябинска Александра Гиря произошел конфликт в летнем кафе с нетрезвой компанией посетителей фестиваля. Оба предпринимателя, по данным следователей, имели связи в околокриминальных кругах Южного Урала. Через своих приятелей они собрали несколько десятков молодых людей, которые 29 августа, вооружившись палками, битами, арматурой и травматическим оружием, ворвались на площадку «Тронадо» и начали избивать всех, кто попадался под руку. Официально пострадавшими признали 30 человек.

В 2012-2014 годах Челябинский облсуд вынес приговор 12 участникам и 4 организаторам расправы. Александр Гирь скрылся от правоохранителей и в течение пяти лет находился в международном розыске. В июне 2016 года года его задержали в столичном аэропорту Шереметьево, после чего расследование уголовного дела возобновили.

Сегодня сторона обвинения закончила свое выступление в прениях. Сторона защиты попросила недельный перерыв для подготовки своего выступления. Подсудимый также заявил о своем желании выступить в прениях сторон, сообщили в прокуратуре Челябинской области. Следующее судебное заседание состоится 7 августа.

Гиря обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 212 (организация массовых беспорядков), пунктом «а» частью 2 статьи 282 (возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.08.18

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