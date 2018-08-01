Несколько минут страха – и слава на весь мир: челябинцы выбрали символ своего города

В Челябинске выбрали символ города. Голосование проводилось 18 по 30 июля в рамках проекта ОНФ «С чего начинается Родина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство участников опроса выбрало в качестве символа метеорит (напомним, болид диаметром около 17 метров и весом 10 тысяч тонн влетел 15 февраля 2013 года влетел в атмосферу Земли со скоростью 19 километров в секунду и взорвался в небе над Южным Уралом. Ударная волна выбила окна в 7 тысячах челябинских зданий, более 1,5 тысяч местных жителей пострадали из-за осколков и падения оконных рам).

На втором месте по популярности у челябинцев верблюд (это животное уже является символом города: верблюд изображен и на гербе, и на флаге Челябинска, отсылая к легенде, что крепость Челяба появилась на пересечении древних караванных путей, и напоминая о том, что город начал развиваться, в первую очередь, как транспортный узел).

Третье место занял «Танкоград» (так город называли в годы Второй мировой войны, когда на тракторном заводе выпускали танки).

Интернет-пользователи также активно голосовали за леса, озера и горы, заявив, что сегодня что промышленному центру остро не хватает этих уголков природы.

С 31 июля стартовал новый этап проекта ОНФ «С чего начинается Родина»: до 10 августа региональное отделение Народного фронта проводит конкурс макетов символа Челябинска. Принять участие в нем может любой желающий.

«Мы решили не ограничивать полет фантазии участников творческого конкурса и готовы рассматривать макеты, на которых будут представлены как символы-победители, так и коллажи или варианты из комментариев, сопровождающих интернет-голосование», – отметил представитель регионального отделения ОНФ в Челябинской области Александр Бычков.

14 августа общественники проведут фестиваль, в ходе которого будет очищен от незаконной рекламы забор на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Активисты ОНФ планируют украсить его символами Челябинска и, таким образом, превратить в арт-объект, который станет украшением города. Принять участие в росписи стен сможет любой желающий.

Челябинск, Павел Зварзин

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