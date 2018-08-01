НМУ закончились – начались дожди: в Челябинске меняется погода

В Челябинске отменили режим «черного неба»: впервые за 24 июля синоптики не сообщили продлении неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы. Зато испортилась погода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с завтрашнего дня в Челябинске пойдут дожди.

Температурный режим будет неустойчивым: днем до +22, то +27. Ночи станут холоднее – от +11 до +14.

Облачная и дождливая погода продержится в городе неделю.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.08.18

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