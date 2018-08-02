Закатаем все в асфальт – комфортный город по-челябински (ФОТО)

В Челябинске своеобразно понимают, какой должна быть комфортная городская среда, – по максимум закатывают в асфальт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты Общероссийского народного фронта провели выездной мониторинг создания комфортной среды для отдыха граждан в Ленинском районе Челябинска. Рейд прошел в рамках мониторинга реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Первым представители ОНФ посетили двор домов №58 и №58А по улице Гагарина. Ранее жители многоквартирных домов сообщили общественникам, что при благоустройстве не были учтены их просьбы и пожелания. В частности, они просили не расширять парковочную зону, максимально избежать вырубки деревьев и обустроить ливневку.

«Сегодня мы видим, что двор завален строительными материалами, которые дети активно используют как игровые зоны. На наших глазах девочка упала с горы щебня. К счастью, все обошлось легким ушибом. Однако опасные зоны необходимо огородить и исключить явные риски травмирования. Также мы видим, что подрядчики изготавливают тротуары метровой ширины, хотя по существующим нормам и правилам для удобства пешеходов ширина должна составлять 1,5 м. В настоящее время во дворе вырублено порядка 20 деревьев, проезжая часть расширена до 5 м, что позволяет превышать скоростной режим», – прокомментировал координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Челябинской области Антон Неверов.

В ходе встречи был найден компромиссный вариант, к которому ранее местным жителям и управляющей компании прийти не удавалось – тротуар будет расширен до 1,5 м, а дорога сужена до 3 м. Также во дворе пройдет компенсационная высадка зеленых насаждений. Пока неизвестно точное количество деревьев, но сотрудники управляющей компании обещали, что это будут взрослые саженцы 2-метровой высоты.

Также эксперты Народного фронта посетили двор по улице Гончаренко, 86, который по ряду параметров можно назвать образцово показательным примером реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Побывали активисты ОНФ и на улице Гончаренко, 93, 95 и 67, где дворы были благоустроены в 2017 г. И если жители последнего удовлетворены состоянием придомовой территории, то владельцы квартир на Гончаренко, 93 и 95 сетуют, что из-за расширения дороги до 5 м двор превратился в гоночную трассу и парковку, которая перекрывает вход на детскую площадку.

«Выявлена интересная ситуация – при благоустройстве дворов в Ленинском районе предпочтение отдается не созданию комфортного отдыха, а асфальтированию. Проезжие части строятся шириной 5 и больше метров. При этом чиновники ссылаются на федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Однако в нем не установлены параметры ширины дороги, зато в своде правил прописано, что закон применяется при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых зданий. Получается, в данном случае ссылаться на 123-ФЗ неуместно. Нужно уделить внимание информированию населения. В ряде случаев конфликтных ситуаций можно было избежать, разместив простые объявления о том, что будет сделано во дворе, из чего, какого размера и когда», – отметил член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Представитель министерства строительства Челябинской области поддержала предложения экспертов Народного фронта. Ведомство готово разъяснить администрации Ленинского района основные принципы создания комфортной среды для отдыха граждан и необходимость организации безопасных условий.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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