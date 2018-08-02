На Урале насос убил пятилетнего ребенка

В Челябинской области погиб пятилетний ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, трагедия произошла в селе Усть-Багаряк Кунашакского района. Мальчик гулял в огороде, где копались его родственники. На участке стоял металлический бак, в который погрузили работающий насос. В какой-то момент малыш коснулся бака, и его ударило током.

Начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.08.18

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