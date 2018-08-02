В Катав-Ивановске разыскивают человека-паука, напавшего на свалку и спалившего туалет

В Катав-Ивановске человек-паук напал на сторожа свалки и устроил поджог.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ранним вечером: сторож заметил, что из леса вышел мужчина в маске человек-паука и двинулся к нему. Незваный гость что-то громко кричал и размахивал ножом.
Охранник кинулся в сторожку, чтобы вызвать полицию. Тем временем незнакомец поджог туалет и скрылся.
Неадекватного «супергероя» до сих пор не нашли.
Катав-Ивановск, Павел Зварзин
Катав-Ивановск. Другие новости 02.08.18
На Южном Урале стартовал проект по трудоустройству детей-сирот. / На Южном Урале зверски убили собаку. / На Урале насос убил пятилетнего ребенка. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»