В Катав-Ивановске разыскивают человека-паука, напавшего на свалку и спалившего туалет

В Катав-Ивановске человек-паук напал на сторожа свалки и устроил поджог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ранним вечером: сторож заметил, что из леса вышел мужчина в маске человек-паука и двинулся к нему. Незваный гость что-то громко кричал и размахивал ножом.

Охранник кинулся в сторожку, чтобы вызвать полицию. Тем временем незнакомец поджог туалет и скрылся.

Неадекватного «супергероя» до сих пор не нашли.

Катав-Ивановск, Павел Зварзин

Катав-Ивановск. Другие новости 02.08.18

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