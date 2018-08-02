Подышали и хватит: в Челябинск возвращается смог

Челябинцы недолго наслаждались относительно чистым воздухом: в городе вновь объявлен режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 часов 2 августа до 13 часов 3 августа в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

Любопытно, что НМУ объявляются при довольно сильном западном ветре.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.08.18

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