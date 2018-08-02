Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Чебаркуля, утопившего девочку

На Южном Урале возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, катавшем на гидроцикле 15-летнюю девочку.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 31 июля. Вечером школьницы пошли купаться на озеро. В какой-то момент к ним подплыл мужчина и предложил покататься на гидроцикле. Девушки мужчину видели впервые в жизни, но согласились. Первая поездка прошла удачно: сделав круг по озеру незнакомец благополучно доставил школьницу к берегу, а вот во время второй «прогулки» гидроцикл перевернулся.

57-летний мужчина смог выплыть, а девочка сразу пошла ко дну. Ее тело до сих пор не нашли. В ходе доследственной проверки выяснилось, что у мужчины не было прав на управление маломерным судном, девочек он катал без спасательных жилетов, а сам был пьян.

«Подозреваемый грубо нарушил правила безопасного нахождения на воде, что и послужило причиной трагедии, – заявили в СУ СКРФ по Челябинской области. – В отношении 56-летнего жителя Чебаркуля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 02.08.18

Крым, Сибирь, Урал, Москва: пресечена деятельность группировки, похитившей миллиарды. / Подышали и хватит: в Челябинск возвращается смог. / В Катав-Ивановске разыскивают человека-паука, напавшего на свалку и спалившего туалет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»