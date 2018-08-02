Пьяный южноуралец устроил ДТП, в котором погиб подросток

Житель Южного Урала отправится под суд за ДТП, в котором погиб подросток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 июля 2017 года 36-летний житель Увельского района в состоянии алкогольного опьянения уселся за руль автомобиля BMW 525i и понесся по поселку Красногорский. На улице Победы он догнал двух подростков на мопедах. Одного из них он «насадил» на капот, но даже не сбросил скорость.

16-летний подросток, ударившись головой об автомобиль, около 100 метров «пролетел» на капоте, а потом упал на землю.

Несмотря на операцию, проведенную в областной клинической больнице, парень скончался. Водитель BMW обвиняется по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело направлено в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.

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