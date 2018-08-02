Дело об обмане челябинских дольщиков передано в суд

На Южном Урале будут судить застройщика, обманувшего дольщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, генеральному директору ООО «Град» предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Напомним, строительство высотки на пересечении улиц Доватора и Воровского «заморозили» в 2015 году. Весной 2016-го по решению Арбитражного суда компании ООО «Град» была признана банкротом. Примерно в то же время в отношении застройщика возбудили уголовное дело по факту махинаций с деньгами дольщиков. Речь идет о нецелевом использовании свыше 75 миллионов рублей. Всего участниками строительства ЖК «Новоград» стали 76 вкладчиков, заплативших коммерсантам свыше 300 миллионов рублей.

«По версии следствия, в период 2012-2016 годов обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства 86 участников долевого строительства ООО «Град», причинив потерпевшим материальный ущерб свыше 340 млн рублей. Привлеченными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, направив их на цели, не связанные со строительством жилого комплекса», – сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Между тем, собственники «замороженных» квартир создали жилищно-строительный кооператив и теперь пытаются через суд забрать недостроенный дом, чтобы завершить работы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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