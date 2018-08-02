На уральский монастырь напали хищники

В троицком Свято-Казанском женском монастыре уничтожили уток-пингвинов: из 11 птиц в живых осталась одна
Как передает корреспондент РИА «Новый День», нападение произошло ночью. Предполагается, что на уток напала ласка – птицы убиты характерным способом: сначала их задушили, а потом высосали кровь.
Оставшаяся в живых птица тяжело ранена, монахини пытаются ее спасти.
Троицк, Ольга Арсентьева
Троицк. Другие новости 02.08.18
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