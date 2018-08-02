На Урале два города и поселок остались без собственных больниц

Два города и один крупный поселок Южного Урала остались без собственных медучреждений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Челябинской области ликвидировало несколько лечебных учреждений Ашинском районе, присоединив их к районной больнице № 1.

«Решено реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1 г. Аша» в форме присоединения к нему городской больницы № 2 в Аше, городской больницы в Симе, больницы в Миньяре и поселке Кропачево», – говорится в постановлении, опубликовано на сайте правительства Челябинской области.

Это не означает, что учреждения будут полностью закрыты, но жителям названных населенных пунктов от этого не легче. Объедение подразумевает оптимизацию штатной численности и перевода ряда специализированных кабинетов в головную больницу. Особенно это касается узких специалистов. То есть, чтобы попасть, например, к онкологу или психиатру, жителям Сима, Миньяра и Кропачево придется ездить в Ашу, что весьма затруднительно, учитывая уровень транспортной инфраструктуры.

Как будет развиваться ситуация, можно посмотреть на примернее северной части области. Так, после оптимизации жителям Верхнего Уфалея приходится ездить за 50 км в Кыштым, чтобы попасть на прием к ревматологу, аллергологу и кардиологу. В городе принимает один гинеколог, к которому невозможно получить талон, поэтому приходится ездить в Нязепетровск (тоже километров 50). И даже рожать все ездят либо в Кыштым, либо в Касли, либо в Челябинск.

Из Челябинска раз в 2 недели приезжают педиатр, пульмонолог, онколог (попасть к ним практически невозможно). Иногда приезжает ревматолог. На весь город (27 тысяч человек) работает один окулист, один невролог, один уролог-травматолог-хирург (пробиться невозможно). В городе отмечается сложная ситуация с распространением наркомании, работает один нарколог.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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