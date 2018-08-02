Семейный интерес: в министерстве экологии Челябинской области пришла прокуратура

В министерстве экологии Челябинской области началась прокурорская проверка. Повод – конфликт интересов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выяснилось, что у жены чиновника, руководившего отделом по контролю за предельно-допустимыми выбросами и санитарными зонами, есть фирма, оформляющая документы на эти выбросы и зоны.

«По нашей информации, данный человек стал учредителем фирмы ещё в 2008 году и до 2014 работал в министерстве, потом, после вскрытия данных фактов, уволился, но через полгода его снова взяли на работу в ведомство, и он опять начал заниматься данной деятельностью. Сейчас его перевели на должность начальника аналитического отдела, и он по-прежнему имеет доступ к документам предприятий и может оказывать воздействие на сотрудников надзора, так как они находятся в одном управлении», – сообщили в экологической организации «Экочел», обратившейся в прокуратуру.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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