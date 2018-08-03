На Южном Урале иностранцы незаконно качали воду

На Южном Урале мигранты – нелегалы незаконно качали воду для орошения теплиц.

Как уже сообщал «Новый День», областные власти заявили, что на Южном Урале появится российско-китайская зона высоких аграрных технологий. А несколько дней назад стало известно, что в развитии сельского хозяйства на Южном Урале хотят помочь поляки.

Пока же участие иностранцев в южноуральском АПК выглядит более чем сомнительно. Так, в двух тепличных хозяйствах Аргаяшского района правоохранительные органы задержали 27 иностранцев, треть из которых – китайцы, 10 – таджики, остальные – граждане Узбекистана и Киргизии.

Большинство из них работают на территории России нелегально. Кроме того, мигранты незаконно качали воду из озера для полива рассады.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.08.18

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