Утаил, утратил: Дубровский уволил Бахаева

Антона Бахаева уволили. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор Борис Дубровский.

Как уже сообщал «Новый День», в четверг, 19 июля, сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске осенью минувшего года был задержан первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев. Речь идет об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей.

Замминистра отправили под арест на два месяца. Сторона защиты попыталась обжаловать этот вердикт, попросив изменить действующую меру на иную, не связанную с изоляцией от общества.

Однако вчера Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска: Бахаев останется под стражей до 19 сентября 2018 года.

«Расторгнуть служебный контракт, уволить Бахаева Антона Александровича от замещаемой должности заместителя министра экономического развития Челябинской области и уволить с государственной гражданской службы 3 августа 2018 в связи с утратой доверия», – говорится в постановлении.

«В результате проведенной проверки установлен факт предоставления Антоном Бахаевым заведомо недостоверных и неполных сведений об имуществе за 2015-2017 годы», – сообщили в правительстве Челябинской области.

Речь идет о двух участках в миасском элитном поселке «Тихая заводь», которые Бахаев не указал в декларации.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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