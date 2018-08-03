Традиция: в Миассе опять разгорелся скандал из-за выборов мэра

Депутаты Миасса определили свою тройку членов конкурсной комиссии на выборах мэра. Не обошлось без традиционного скандала.

Как уже сообщал «Новый День», 11 мая губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал заявление Геннадия Васькова о добровольном сложении обязанностей главы Миасса. 15 мая должно было состояться внеочередное заседание городского собрания депутатов, на котором парламентарии приняли бы отставку мэра.

Однако 14 мая чиновник назначил исполняющим обязанности градоначальника своего первого зама Александра Качева и уехал в Челябинск. В этот же день в кабинет мэра нагрянули силовики, проведя там обыск, а самого Геннадия Васькова задержали в тот же день по приезду из областного центра. В следственном управлении СКР по Челябинской области заявили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

Сейчас Васьков находится в СИЗО. Определиться с его преемником должны были месяц назад. В городе даже изобразили что-то вроде предвыборной гонки, хотя, по сути, кампания проводилась под креатуру вице-губернатора Руслана Гаттарова – директора Агентства инвестиционного развития Анатолия Лобко, и все остальные претенденты были просто статистами.

5 июля комиссия по отбору кандидатур на пост мэра Миасса объявила имена участников финального тура: все тот же Лобко и председатель комитета по делам молодежи администрации Миасса Данила Михеев, с самого начала считавшийся «технической» фигурой. И тут депутаты «взбрыкнули»: в ходе голосования 12 из 23 присутствовавших на сессии парламентариев испортили бюллетени, 9 голосов получил Анатолий Лобко, 2 – Данила Михеев. При этом для избрания градоначальником одному из претендентов необходимо было набрать 14 голосов.

После скандального голосования сессия продолжилась в закрытом режиме. Примерно через час председатель собрания депутатов Евгений Степовик озвучил итоги закрытого обсуждения. «Мы приняли решение заново объявить конкурс».

Сегодня городское собрание должно был определить свою часть конкурсной комиссии. Но опять все сразу не заладилось.

За предложенных кандидатов – Евгения Степовика, Сергея Гаврюшкина и Павла Логинова проголосовали всего 12 депутатов – для принятия решения не хватило двух голосов.

После этого разгорелся спор: часть депутатов потребовала удалить из списка Степовика, так как он входил в состав предыдущей конкурсной комиссии. В результате жаркой дискуссии замена в составе «депутатских делегатов» все-таки произошла, правда, Степовик так и остался в списке, а вместо Логинова выдвинули Виктора Голяновского.

Окончательный состав тройки выглядит так: Евгений Степовик, Виктор Голяновский и Сергей Гаврюшкин. Теперь со своими представителями должен определиться губернатора.

Тем временем, с 6 августа желающие баллотироваться на пост мэра Миасса смогут подать свои документы.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 03.08.18

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