В Челябинске экстренно эвакуировали роддом

В роддом Челябинского областного перинатального центра сработала пожарная сигнализация. Сотрудников, женщин и новорожденных срочно эвакуировали.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», к моменту прибытия экстренных служб 262 человека, включая 80 новорожденных, уже находились на улице.
В подобных случаях эвакуация обязательна для всех, отмечает «Первый областной»: рожающих в этот момент женщин вывозят на каталках и на «скорой» доставляют в ближайшее медучреждение, где могут принять роды, детей, подключенных к аппарату ИВЛ или находящихся в кювезах, эвакуируют вместе с аппаратурой.
На этот раз тревога оказалась ложной – возгорания и задымления не обнаружено.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 03.08.18
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