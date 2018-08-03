На Урале надувной батут травмировал детей

На Южном Урале дети получили серьезные травмы на надувном батуте.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, ЧП произошло сегодня днем в Катав-Ивановске. Порыв ветра дернул надувной батут с такой силой, что порвались фиксирующие конструкцию крепления. В этот момент внутри аттракциона находились четверо детей от 3 лет до 12 лет.

Очевидцы утверждают, что батут вместе с ними пролетел несколько десятков метров.

Дети госпитализированы с различными травмами. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации.

«Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения ответственными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, – сообщили в ведомстве. – Кроме того, по данному факту организовано проведение доследственной проверки».

Челябинск, Павел Зварзин

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