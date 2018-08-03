ЧП в Златоусте: после ремонта обрушилась стена школы

В Златоусте рухнула часть стены здания образовательного учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в школе №21, где недавно завершился косметический ремонт. Кстати, в числе заказанных работ было укрепление стен металлическими стяжками.

По словам администрации учебного заведения, причина постоянно образующихся в стенах трещин – утечка из водопровода.

«Ситуация с этой трещиной не одного года, со временем она усугублялась. Сейчас составлена смета на замену водовода, проводим экспертизу, получаем заключение на проведение земляных работ, после этого начнется этап восстановления, – цитирует «Первый областной» директора школы Константина Сарычева. – Для того чтобы проводить полную ликвидацию, нужна госэкспертиза. Для того чтобы ввести в эксплуатацию, необходим предварительный комплекс мероприятий. По нему у нас все сделано. Я думаю, что к учебному году успеем сделать».

Отметим, в школе учатся около 700 детей.

Златоуст, Павел Зварзин

Златоуст. Другие новости 03.08.18

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