На Урале будут судить грабителей с большой дороги

В Златоусте начинается судебное разбирательство по делу о грабежах на трассе М5 «Урал».

Как сообщили РИА «Новый День» в Златоустовском городском суде, 12 горожан обвиняются в нападении на большегрузы, припаркованные на неохраняемых стоянках.

По версии следствия с апреля 2016 года по 1 июня 2017 года на территории Копейска, Златоуста, Миасса., а также Саткинского и Чебаркульского районов вхламывали фуры и забирали продукты питания, спиртные напитки, одежду и обувь, бытовую технику, металлопрокат и так далее. Их действиями коммерческим организациям причинен ущерб на сумму свыше 6 млн рублей.

В ходе предварительного следствия подсудимые вину в совершении преступлений не признали, от дачи показаний отказались. Уголовное дело содержит 75 томов.

Златоуст, Ольга Арсентьева

Златоуст. Другие новости 03.08.18

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