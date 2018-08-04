Коляску с малышом зажало дверью трамвая, обвинили мать

В Челябинске коляску с полуторагодовалым малышом зажало дверью трамвая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл на северо-западе: вагоновожатый по каким-то причинам не дождался, когда женщина с коляской выйдет из салона, и начал закрывать дверь. Перепуганная мать вызвала «скорую».

На место выслали детскую реанимационную бригаду, медики травм у ребенка не нашли. На время ожидания врачей движение трамваев было остановлено.

Обсуждая этот инцидент в соцсетях, горожане обрушились на женщину, «из-за пустяка» вызвавшую неотложку, «которую могли ждать в другом месте».

«Чтобы заметить, что твой ребенок в сознании, прекрасно дышит и в его груди замечательно бьется сердечко медицинского образования не нужно, достаточно здравого смысла. Народ у нас любит доводить все до абсурда», – негодуют одни.

«Яжемать! И пусть весь мир подождет. Ничего, вернется ей», – пророчествуют другие. Редкие попытке заступиться за женщину вызывают новую волну возмущения.

И только единицы обращают внимание на то, что в ситуации виноват водитель трамвая, который обязан дождаться, чтобы все пассажиры спокойно вышли и не менее спокойно вошли в трамвай.

«Судя по комментариям, водитель трамвая как бы и ни при чём. Тем, кто не ездит с маленькими детьми, – никогда не понять, обливаете тут грязью матерей… Я пару раз в неделю езжу с двумя детьми 3 и 4 года, за последний год зажимали дверью 2 раза! И это при том что трамвай был пустой, а на выход мы готовимся заранее! Когда нас прижали второй раз, обошла трамвай и показала кулак водителю, а та развела руками: «Я вас не видела», – рассказывает челябинка. – Это реально «весело», когда выходишь из трамвая, буквально выносишь на себе детей, и в это время закрывается дверь, а ты чувствуешь, что трамвай вот сейчас уже поедет! После последнего такого «выхода» у меня на руке остался огромный синяк, 2 недели болел локоть, потому что двери трамвая – это не лифт, который «закрылся-прижал-открылся»! Не злорадствуйте, «добрые» комментаторы, «яжематери» ничего не вернётся, она правильно поступила. Может, после этого случая водитель трамвая начнёт смотреть в зеркало на остановках».

«Поддержу. Когда передвигалась с коляской и пешей техлеткой, войти и выйти из транспорта – всегда стресс,– пишет другая. – Или дверью того и гляди прижмут, или с ребенком уедут».

Челябинск, Павел Зварзин

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