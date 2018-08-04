Ученые: кальян опаснее сигарет

Ученые из Калифорнийского университета (США) развеяли миф о безвредности кальяна: его влияние на организм сопоставимо с действием обычных сигарет.

В эксперименте приняли участие 48 волонтеров: они курили кальян в течении 30 минут, после чего у них измеряли пульс , давление, параметры дыхания и так далее.

После каждого сеанса частота сердечных сокращений увеличивалось в среднем на 16 ударов в минуту, повышались артериальное давление и жесткость артерий – ключевой показатель риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам исследователей, аналогичная картина наблюдается при курении обычных сигарет.

«Наши выводы бросают вызов концепции, согласно которой курение табака с фруктовым ароматом является более здоровой альтернативой. Это не так», – заявила руководитель исследования Мэри Резк-Ханна.

При этом в смесь для кальянов часто добавляют искусственные ароматизаторы и другие химические вещества, которые запрещено использовать при производстве обычных сигарет. Такие вещества могут нанести гораздо больший вред здоровью, чем обычный табак, отмечают ученые: «Мы знаем, что ароматизированные табачные изделия часто являются первым видом табачного продукта, используемого молодежью, – отметила Резк-Ханна. – Одной из основных проблем с кальяном является тот факт, что табак ароматизирован фруктами, конфетами и алкогольными ароматами, что делает кальян самым популярным ароматизированным табачным продуктом среди этой аудитории».

Напомним, ранее был развенчан миф о безопасности вейпов: как показало последнее исследование, количеств ионов свинца и других тяжелых металлов, образующихся при испарении жидкости, значительно превышает предельно допустимые нормы.

Москва, Игорь Юров

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