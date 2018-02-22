Мышьяк и свинец: ученые развенчали миф о безопасности вейпов

Ученые развенчали миф о безопасности вейпов: как показало последнее исследование, количеств ионов свинца и других тяжелых металлов, которые образуются при испарении жидкости значительно превышает допустимое, пишет журнал The Еconomic Times.

Исследование проводилось с осени 2015 года. Ученые изучали состав испарений от электронных сигарет 56 добровольцев. В результате выяснилось, что безопасность вейпов для здоровья сильно преувеличена.

Как установили ученые, несмотря на то, что табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, испарения электронных сигарет, содержат множество канцерогенов и токсинов, которые вырабатываются в результате «сжигания» части испаряемой жидкости на спирали накаливания вейпа.

Химики обнаружили в дыме электронных сигарет свинец, марганец, хром и никель.

«Необходимо, чтобы правительство, табачные компании и сами курильщики понимали, что эти. Сейчас мы не знаем, ни когда именно это происходит – во время нагрева или контакта жидкости с холодной спиралью, ни какие конкретно последствия это несет для здоровья людей», – сказала специалист университета Джона Гопкинса в Балтиморе Ана Мария Рул.

Кроме этого, серьезное беспокойство вызвало то обстоятельство, что в 10 из 56 электронных сигарет были найдены следы мышьяка. Как именно частицы туда попадают, ученым еще предстоит выяснять.

Вашингтон, Мария Вяткина

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