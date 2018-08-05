Лето еще «погудит»: август обещает быть жарким

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днем 6 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.

При этом 6 августа в южных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.

Отметим, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, наступающая неделя обещает быть самой холодной в текущем месяце: после трех дней жары в четверг похолодает до +20 градусов. Но уже в следующий понедельник снова будет жарко. В целом до конца августа дневные температуры редко будут опускаться ниже +25. А в отдельные дни столбики термометров будут преодолевать 30 градусную отметку.

Челябинск, Павел Зварзин

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