Центр Челябинска на сутки останется без воды

Челябинцев предупредили о масштабном отключении водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отключение связано с серьезными ремонтными работами на водоводе диаметром 500 миллиметров, протянувшемся по улицам Коммуны, Цвиллинга и Карла Маркса. Об этом сообщило руководство МУП ПОВВ.

В результате отключения без водоснабжения останутся 52 административных здания, 23 жилых дома, 2 детских сада и школа.

Проведение ремонтных работ запланировано на среду, 8 августа. Водоснабжение будет отключено с 9 часов 8 августа до 9 часов 9 августа. В настоящее время водоснабжающая организация заканчивает согласование масштабного отключения в управлении ЖКХ мэрии города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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