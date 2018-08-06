Отопительный сезон под угрозой: челябинцы отказываются от установки бойлеров

Три десятка многоквартирных домов Челябинска остаются без горячей воды из-за неисправности бойлеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодня, 6 августа, сверх нормативного срока без горячей воды остаются жители 29 домов. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров.

Причина затянувшейся паузы – неисправность бойлеров. При этом впервые управляющие компании и регоператор капремонта столкнулись с серьезной проблемой: горожане не в состоянии оплатить замену бойлеров.

Так, собственники жилых помещений в одном из домов, расположенном в Курчатовском районе, приняли решение о переходе в грядущем отопительном сезоне на водонагреватели. Работы по замене бойлера жильцы решили перенести на 2019 год.

В Металлургическом районе Челябинска ситуация еще более острая. Здесь жители двух домов категорически отказались от замены бойлеров.

В мэрии заверяют, что, несмотря ни на что, челябинцы без тепла не останутся. Однако пока затруднились ответить, каким именно образом будет решаться проблема.

Челябинск, Виктор Елисеев

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